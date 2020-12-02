同事上司唔戴口罩發燒不求醫　僅1情況例外　網民呻返工如玩命

新冠肺炎第4波殺到，港府再次收緊限聚令及其他抗疫措施，仍有市民「唔知驚」。有網民早前投稿至facebook專頁「奴工處」，表示公司內由上司至同事，全部也沒有戴口罩的習慣，連身體不適也不願戴口罩保護自己及他人，除了1個情況才會戴上，令他非常擔心公司內會爆發疫情，甚至想「辭職避肺炎」。

有網民大呻公司的上司及同事全部沒有戴口罩習慣，擔心一旦有人「中招」會出現大爆發。（資料圖片/非當事人）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名網民大呻，疫情爆發至今逾10個月，公司內上至老闆、上司，下至一眾同事仍沒有戴口罩的習慣，「佢哋平時仲好鍾意出去食飯，就算佢哋有唔舒服喺公司咳都唔會戴」。樓主說，只有1個情況會令公司內的老闆及同事自動自覺戴上口罩，就是與客人見面的時間，但其他時間口罩卻長期失蹤，反映同事嚴重缺乏衛生意識。

樓主稱，近日更得知有同事連發燒也不主動求醫，更在公司「開大冷氣」，令他非常擔心公司內一旦有人不幸「中招」，便會出現大規模爆發，甚至為自保而想過辭職，「總覺得有一日會喺公司中招，想辭職避肺炎」。

因應新冠肺炎疫情，不少港人早在去年12月便會戴口罩出門。（梁鵬威攝）

帖文令一眾網民非常驚訝，直言難以相信疫情來到第4波時，竟然仍有人不願戴口罩，「真心唔明白點解啲人咁大膽，我出門真係一秒都唔敢除低個口罩」。不過也有不少網民「同病相憐」，大嘆公司內部分同事同樣不願戴口罩，「我老闆返到公司就除罩，連見客都唔帶，出公司門口先帶返」、「我公司全部同事都係唔戴罩，成日咳同打乞嚏，我由疫情第1波到而家都係全日戴口罩」。

「口罩生活」至今接近1年，有網民在討論區分享自身經歷，指出戴口罩的另類好處，更表示自己「成年都冇病過」▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

👇👇👇同場加映：10句爆笑對白KO唔戴口罩人士👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇同場加映：酒精消毒、高溫蒸口罩可重用？醫學知識解你知👇👇👇