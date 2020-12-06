聖誕禮物│一文睇清香港聖誕版口罩　最平唔使3蚊個　盾牌買一送一

【聖誕禮物 / 口罩 / 特別版 / 聖誕節2020】全球新冠肺炎疫情持續，今年將迎來不一樣的抗疫聖誕節，市民不但未能出國渡假，限聚令或會繼續收緊，熱鬧氣氛不再。不過，生活難過都要過，何不為自己與朋友加點節日氣氛？《香港01》搜集了5個品牌推出的聖誕特別版口罩，當中最平每個低於3元，最適合送贈親朋好友。

巿民今個聖誕節只能留港度過，不如為朋友送個聖誕版口罩，加點節日氣氛！（Maskdpt圖片）

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1.大贈送之選：Body Shielder 盾牌

盾牌口罩推出6款聖誕口罩，包括成人、兒童及幼童版，全部規格達ASTM LEVEL2，每個3元，全港3間門市及網店均有售。適逢門市現正推出聖誕節禮物大贈送行動，購買1個聖誕口罩，即送同牌子的「Super Protection Level 3口罩」1個，如此類推，買滿200元則送隨款式的聖誕口罩10個，數量有限，送完即止。

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+ 9 + 9 + 9

2.性價比之選：Good Mask

Good Mask推出2個系列的聖誕版口罩，包括「Good Mask家族」及「聖誕Mix」，每盒30片獨立包裝，前者有2個款式，每款15個，後者則有5款。全部規格均達ASTM LEVEL 3，BFE、PFE、VFE逾99%，原價88元，如使用限時15元優惠券，則售73元盒，每個口罩平均不需3元。

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+ 6 + 6 + 6

3.玩味型格之選：Maskdpt（前名：Mask Lab HK）

Maskdpt推出聖誕口罩禮物套裝，包括「Hey Santa」及「Oh Deer！」系列，前者以棗紅色為口罩主色，加上一把代表聖誕老人的白鬍子，玩味十足，而後者則在墨綠色的口罩配上紅色小鼻，及一對小鈴鐺鹿角頭飾。口罩規格為五層納米薄膜外科口罩，BFE>99.9%、PFE>98%及VFE>99%，每盒40個。

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4.最紅之選：異度空間工作室x確保樂

異度空間工作室與香港口罩廠「確保樂」推出聖誕聯乘產品，設計出聖誕限量版口罩，共有6款圖案，每款5片，一盒共30片獨立包裝，規格達ASTM LEVEL 3。其中2款口罩都以大紅色為主，非常配合聖誕氣氛。

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+ 2 + 2 + 2

5.最多款選擇：Medeis

Medeis推出聖誕限定系列口罩，一共有6款，每款包含3種不同款式，規格達ASTM Level 3，BFE及PFE逾99%、VFE逾97%，售價為99元，每盒30片裝。

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