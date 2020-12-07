人妻出軌渣男人夫慘被呃10萬元　好友聽傾訴勸勿網上公審反被罵

【出軌／人妻／渣男】出軌本身已非好事，如好朋友肯聽傾訴已很難得，惟最近有女子在網上討論區發帖，指相識多年的好友雖已是人妻，卻與別人的丈夫搞婚外情，最終人財兩失，遭男方騙財10萬元後「人間蒸發」；未料女方事後仍未死心，更將出軌事件放上網。樓主擔心友人會被人說閒話而好言相勸時，反而被對方責備「唔撐佢」、「唔理解佢」，讓樓主非常無奈。而網民一致狠批人妻不對，紛紛勸樓主跟她絕交。

有人妻與人夫出軌，後來被騙財10萬元，男方更「玩失蹤」。（viu截圖/《夫妻的世界》劇照）

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樓主近日於親子王國討論區（Baby Kingdom）發文，表示已為人妻的朋友出軌人夫，因涉及婚外情，本來知情時已很反感，不過對方是相識多年的好友，便聽她吐苦水。直至最近，朋友被出軌對象騙財10萬元，更「玩厭咗」而失蹤，好友此後每天以淚洗面，並向樓主訴苦。

樓主稱，朋友的丈夫長期不在香港，因此對「戴綠帽」一事毫不知情，她每次聊天開解完，友人均表示「會醒」，但到了翌日又說放不下該段婚外情，「就係咁無限輪迴」。樓主後來意外發現朋友將出軌人夫的資料放上網，便好心勸阻對方，「感情同錢冇咗就算，無謂畀人當笑話睇」，未料朋友聽後直斥她「唔撐佢、唔理解佢」。

人妻始終未放下出軌對象，其後更將事件放上網，朋友好言相勸卻反被責罵。（《夫妻的世界》劇照）

真心換絕情，樓主在帖文中無奈表示：「我梗係撐你啦，我想撐你落海呀！」，批評該名朋友「錯到離晒譜」，即使已被男方騙財騙色，仍一心希望能重修舊好，「只要佢肯同返佢一齊，錢冇所謂」。樓主形容現時與朋友已是半絕交狀態，但擔心對方會做傻事自尋短見，也不敢說話太直接。

帖文引起網民討論，不少人勸樓主絕交，「呢啲朋友要絕交」、「有呢啲朋友真係好頭痕」、「真係會有人覺得自己係受害者」，並指其放上網的舉動不明智，「擺上網就過份咗了」、「蠢咗仲要周圍話俾人聽佢自已有幾蠢，真係冇人幫到佢」、「最慘佢老公，雙失」。

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