人妻收養外甥女養成少女　竟變最強小三搶老公　背後真相更黑暗

【最強小三】將外甥女視如己出，付出10多年無私的愛，換來的竟然是引「狐」入室！越南日前傳出一宗令網民熱議的小三「坐正」變正室事件，而這名年輕女子竟然是人妻收養多年的外甥女。該名越南人妻與丈夫育有4名兒子，全家定居澳洲多年，10多年前收養了當時6歲的外甥女，多年來視親女兒般疼惜，外甥女更早已叫她作「媽媽」，沒料到養成婷婷玉立的少女後，外甥女竟成丈夫的小三，且更懷上骨肉。人妻稱原來兩人暗中出軌多年，而背後真相竟然更黑暗，令情親與婚姻都全面崩潰，她終心死與丈夫離婚。

事主NH憶述10多年前收養了外甥女M，多年來視如親女兒般疼愛，更甚於自己4個親生兒子。（NH 主fb圖片）

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越南傳媒報道，本月3日，越南網絡傳出情節轟動的小三奪夫事件，當中男女關係異常複雜，引來常地傳媒及網民關注。化名NH的越南女子與丈夫定居澳洲多年，由於和丈夫生了4個都是兒子，她很渴望有女兒，就從姐姐處領養了化名M的外甥女，當時她只有6、7歲，千辛萬苦將她帶到澳洲一起居住。

無奈這個決定變成日後引「狐」入室的伏筆，NH在網上分享，稱丈夫是很溫柔的人，「人人都說他像活佛，為人充滿道德感」，對待妻子和孩子都很好，生活離不開妻子和孩子，她們一家7口本來在澳洲幸福生活。NH回憶長年以來對外甥女視如己出，因為自己4個都是兒子，她甚至更疼愛外甥女，完全當她是唯一的女兒，其facebook更有大量外甥女的生活照。

事主NH憶述10多年前收養了外甥女M，多年來視如親女兒般疼愛，更甚於自己4個親生兒子。（NH 主fb圖片）

外甥女亦將NH她喚作「媽媽」，而不是姨媽，亦把NH的丈夫喚作「爸爸」。從日常生活照可見，M完全融入姨媽的家庭，和弟弟們打成一片。「直到有天，我發現丈夫被我外甥女偷走了」。NH知道真相時後不知所措，沒有生病仍在一周內瘦了5公斤，難以吃喝，只能流淚過活。她對丈夫出軌的事後知後覺，原來兩人關係已經發展許久，東窗事發時外甥女已懷了丈夫的骨肉。

打擊接踵而來，更黑暗的真相是，NH發現煽動外甥女勾引丈夫的，居然是自己的親姐姐，即是M的生母。NH的姐姐原來一直知情，且支持和鼓勵女兒搶走妹夫，她發現姐姐一直在背後獻計。有網民懷疑NH的姐姐這樣做是想取得澳洲戶籍。

NH指事件其實已發生了一段日子，她直到最近才決定公開，是因為當初不敢張揚，害怕被親戚取笑侮辱，但她已經無法再忍受失，現已和丈夫離婚。NH稱知道外甥女懷了丈夫的骨肉時，常想像那個小孩應該如何稱呼自己，「難度要叫婆婆嗎？」又在想自己4個兒子應怎稱呼M，「是姐姐還是繼母」，但她未有交代4名兒子現在跟隨她還是前夫生活。

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許多網民不齒外甥女所為，甚至已肉搜出M的社交媒體帳號，發現她已公開自己和「爸爸」及疑是孩子的生活照，M隨即封鎖了自己的帳戶。網民質疑M可能已觸犯了婚姻法，她本人當小三時根本未成年，更慨嘆雖然外甥女已長成婷婷玉立少女，但NH的容貌仍然姣好，不解她前夫為何拋棄糟糠。然而，雖然越南傳媒及網上陸續爆出不少內情，但事件中的3位主角都拒絕受訪。

（綜合）