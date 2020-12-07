日本銀行明年3月停用磁碟　00後年輕人未見過：以為係新發明

去年教育局建議中小學購入磁碟機等「文物級別」設備，結果遭各界狠批過時，但原來被視為先進國家的日本，當地銀行仍在使用磁碟。日本的《Young日經》（ヤング日経）早前報道，日本多間地方銀行打算來年取消磁碟機，才讓不少人驚覺原來還有企業採用如此落後的設施。當地電視節目就此事訪問了20歲出頭的「90後」年輕人，不少人對「磁碟機」毫無概念，有人甚至以為是全新發明的科技產品！

教育育去年仍建議新校舍購入錄影機及磁碟機等「文物級」物品，被質疑不合時宜。（資料圖片）

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日本的《Young日經》報導，曾經在90年代蔚為風潮，至2000年後逐漸式微的磁碟，原來仍為各大地方銀行所採用，然而日本山形銀行等終於決定於2021年3月起正式停用磁碟，並將重要數據全數上傳至伺服器，為擴充網上銀行業務作準備，同時減省開支。

日本朝日電視台的節目《Good! Morning》就為此走到街頭訪問年齡介乎於15-25歲的年輕人，看看他們是否認識磁碟這種產物，大部分人甚至連實物都未見過，不少人好奇地反問：「這是什麼」、「好像在動畫、電影之類的地方看過」，亦有人以為是新產品。

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