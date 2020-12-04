鬼滅又贏！日本小學生最崇拜的人調查　媽媽只排第2　輸鬼滅的他

《鬼滅之刃》的魅力沒法擋，在日本的熱潮更是有增無減，劇場版電影有望取代宮崎駿的《千與千尋》，成為日本史上最賣座電影。最近，有日本公司公布小學生「最景仰人物」的調查，發現頭10名當中，《鬼滅之刃》的角色便佔據了7名，而主角竈門炭治郎更「打敗」母親、父親和老師，登上第1名。

有日本公司公布調查，顯示小學生最崇拜的人為《鬼滅之刃》主人公炭治郎。（《鬼滅之刃》劇照）

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日本遙距教育公司「Benesse」最近公布1項調查，於4日內訪問7661名小學3年級至6年級生，選出他們心中「最崇拜的人物」。調查結果顯示，《鬼滅之刃》主人公竈門炭治郎以618票成為冠軍，許多小學生表示很景仰其「永不放棄堅持努力」的精神，另外有評語指他「對誰都很溫柔」、「對家人的思念」、「想起炭治郎就能努力」等。

調查中獲393票的「母親」排名第2位，至於《鬼滅之刃》中人氣同樣爆棚的蝴蝶忍排第3位，共獲315票；「老師」和「父親」緊隨其後。

按圖即睇第1至10名▼▼▼

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排名公布後，不少網民對調查結果表示震驚，紛紛留言指「這是最景仰的鬼滅角色排行榜嗎？」、「『母親』和『父親』不是指炭治郎的父母吧」，又指今年可說是《鬼滅之刃》大勝，「往年總有1、2個偶像明星上榜，今年……」，亦有網民不滿調查將現實人物與虛構角色混為一談，「不要把現實和二次元一起放進排行榜好嗎？」。

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