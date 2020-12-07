英國賊佬跌落牛糞坑　核突牛屎浸到上頸超臭　警拘捕前先做1件事

長輩經常唱的《飛哥跌落坑渠》已經慘，但賊佬跌落糞坑卻更慘！英國薩塞克斯（Sussex）警方最近在facebook分享1宗追捕疑犯期間的「臭事」，指早前在路邊截查車輛時，遇上偷車疑犯棄車逃跑，面對警員追捕時，賊人竟意外路牛糞坑裏，當場落得滿身牛屎的下場。面對無處可逃的「臭賊」，警員不忘先自保，穿上手套才出手拉人，最終賊人一身牛糞被捕，而他當時露出的卡通感內褲更成為網民焦點，令事件喜感十足。

英國薩塞克斯（Sussex）1名男子為逃避警方追捕，意外跌落牛糞坑，非常狼狽地被帶回警署，而他當時露出的卡通感內褲更成為網民焦點，令事件喜感十足。（fb「Sussex Police」）

薩塞克斯警方上周三（2日）在facebook專頁分享事件，指警員早前在路邊設置路障，其間1名男子突然下車逃跑，打算避開截查。警員隨即發現眼前車輛是失車，相信在逃男子是偷車賊，隨即展開追捕，雙方在農田間上演連場追逐戰。

警方表示，男子逃跑不久後意外跌落牛糞坑，「泥漿浸至（疑犯）頸部」，反成為甕中之鱉，無力再逃。警員見到如此狀況也不心急，先戴上手套，再協助疑犯返回地面，然後將他鎖上手銬帶回警署，疑犯被捕時全身被牛糞覆蓋。帖文笑言，「（疑犯）自以為可以逃之夭夭，但結果證明當天不是他的幸運日」。

帖文一出即引來網民熱議，除了佩服警員抵抗惡臭的能力，不少人直指疑犯笨拙，「今次真的要佩服警員的毅力」、「我希望有人能在押解他前幫他沖洗一下」、「這宗案件要歷史留名了」。另外，有網民更留意到照片中，疑犯露出卡通感十足的內褲，指「他還要穿着老婆的內褲！」。

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