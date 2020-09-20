極度惡心！台女當街被淋屎照片瘋傳　稱洗5次頭仍聞到大便臭味

實在是太惡心了！台灣facebook群組瘋傳數張照片，指1名女子在街頭被人當眾潑大便，質疑「是什麼深仇大恨要這樣呢？」。照片可見，女子從頭到腳都沾上了大便，網民們除了大呼「臭爆」之外，都認為事情背後一定不簡單。當地警察確認曾發生潑糞事件，並有派人到場跟進，協助女子清理身上糞便之後，女子表示不願提告就自行離去。

網民上載照片，指在台北信義威秀影城附近有女子被人潑糞。（fb群組「爆料公社」圖片）

+ 5 + 5 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民在facebook群組「爆料公社」分享照片，指朋友昨日（19日）經過台北信義威秀影城的時候「遇上奇事」，看見1名女子被人當街潑糞，好奇行兇者與受害人到底有什麼恩怨。

從帖文圖片可見，該名女子身穿黑色上衣及藍色短牛仔褲，用作潑糞的膠桶一度卡住在頭上，膠桶被掃到地上之後就可見她的長髮沾滿了屎，肩膀、手、腳等部位一概遭殃，期間曾有人用樽裝水幫她沖洗，但似乎作用有限。照片中亦可見有警察到場，在附近提供協助。

同場加映：香港葵盛東邨曾有住戶打爛坐廁，結果令走廊充斥糞便屎漬！↓↓↓

葵青區議會葵盛東區議員周偉雄曾在facebook上分享，指區內有公共屋邨住戶罔顧公共衛生，將家中淤塞並充滿糞便的坐廁打爛之後，再將之丟到自己門外，令整層都充滿糞便及臭味。（周偉雄fb圖片）

+ 6 + 6 + 6

台媒報道指，事發於昨日（19日）深夜時分，事主是一名21歲的姓邱女子，網上流傳疑為她本人今早（20日）的發文，指自己以樂觀態度面對事件，又說懷疑潑糞的人患有大腸癌，因為「你的屎真的臭⋯還有金針菇」，即使洗頭5次還是聞得到有味道。

有網民指到場協助的警員因為味道而不敢靠近她，女子就留言回應指「倒還好，我感覺警察人都很好」。至於有網民質疑事件可能是正官對小三的警告時，她就反駁：「我沒男友，可以不要亂猜測嗎？」

（ETToday）

大腸癌在香港的發病率是癌症排行榜的第2位，你知道大腸癌有什麼病徵嗎？↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

想知道自己的腸道健康狀況，立即完成下面的「膠道年齡檢測表」吧！↓↓↓

+ 13 + 13 + 13

原文：【大腸癌】常生暗瘡大便極臭大腸癌先兆？10條問題即測腸道年齡