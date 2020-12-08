1400呎複式要月租$1.5萬以下被揶揄　女子反擊：偏遠區唔少呢啲盤

現時不少租客為節省仲介費用，都在社交平台上找租盤。有租客日前在網上發帖徵求面積1400呎以上的複式單位或獨立屋租盤，月租預算1.5萬元以下，被網民留言揶揄。不過，樓主後來在帖文反擊，表明自己不限地區，稱偏遠地區有不少合適租盤，直斥批評她的人「未見過大蛇屙尿」、「自己未見過就當全個世界都冇」。

有女子在網上發帖徵求租盤，惟開出的條件被部份網民指不知行情，掀起熱議。（資料圖片）

該名女租客在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，徵求面積1400呎以上的複式單位、單幢村屋或獨立屋，地區不限，租金預算不超過1.5萬元，要求有車位和可養寵物，預計2月至3月入住。帖文一出，有網民即留言直指樓主要求不合理，笑言「妳唔好講10年前」、「平均呎租10蚊，暫時都未見過香港有」、「租金是否打少個零啊」、「喺元朗租個貨倉實得」。

然而，亦有網民為樓主解釋，指新界偏遠地區有許多村屋都符合要求，惟需視乎裝潢、新舊租盤等，紛紛指「好多人未住過村屋，唔知價唔出奇」、「樓奴唔知呢啲盤，新界區村屋大吧啦」、「人哋都講明唔介意偏（遠）有咩問題」。

租屋網有不少符合條件的租盤單位▼▼▼

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女租客後來在帖文補充，表示自己目前以月租1.4萬元，居於流浮山全棟舊式村屋，「900呎一層，有兩層共1800呎連天台、前後花園仲有車位」，5年前剛搬入時租金更只需1萬元。她續指，自己在租屋網都找到符合條件的租盤，位於元朗、上水、粉嶺和流浮山，再發帖只為看看更多選擇，「我開呢個條件對城市人嚟講好異想天開，但你哋搵下，其實偏遠地區唔少呢啲盤」。

她又勸留言批評的網民，「不如你哋真係試下搵下證實咗真係冇先串我」，認為他們見識少，「真係未見過大蛇屙尿，大驚小怪……自己未見過就當全個世界都冇」，反斥他們已無意中接受了「香港變態樓價」。

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