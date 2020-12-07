DONKI｜驚安之殿堂上水開限定Pop up store　最大特色係付款方法

驚安之殿堂Donki早前迎來位於將軍澳的第5間分店，不過一眾居於大西北的市民卻仍未能受惠，每每要跨區才能「扮去」日本掃貨。DON DON DONKI似乎收到市民的要求，宣布下周一（14日）將於上水開設為期兩星期的Pop up store期間限定店，而該店的最大特色竟非在於貨品種類，而是與付款方式有關！

DON DON DONKI宣布本月14日將於上水開設維期兩星期的Pop up store期間限定店。（DON DON DONKI fb圖片）

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DON DON DONKI今日於facebook專頁宣布，下周一（14日）起將於上水匯2樓中庭開設Pop up store期間限定店，店舖為期兩星期，至本月28日。Donki的帖文介紹指，期間限定店將有日本時令水果、聖誕禮物Set、玩具、美妝及家庭用品出售，而店舖最大的特色卻不在於應有盡有的產品種類，反而是付款方法，因該店將不設現金交易，只限電子付款方式。

不少居於北區的網民都對消息表示興奮，紛紛要求「直接開舖啦」、「我想唱洗腦歌」、「北區真係需要你，次次想幫襯都要去到新界西/九龍」。亦有網民建議Donki開設網購服務，方便住在不同地區的市民購物。

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新分店其中特色是設有寵物商店街，加上環境寬敞，商品款式非常豐富▼ ▼ ▼