男網友扮富豪呃飲呃食　浙江女稱遭非禮後還要埋單

浙江省寧波市一名26歲楊姓女子上月29日與一名林姓男網友前往高級火鍋店約會，但楊女聲稱不僅在用餐期間遭非禮，對方還籍口上廁所中途離去，她被逼獨自支付晚餐費用約6800元人民幣（約8000港元）。警方接報後表示，楊女指控林男的猥褻行為由於證據不足而無法立案，至於晚餐費用，經調解由兩人平分。

楊女是一名平面模特兒，平時很喜歡在微博上分享自拍照，林男近日在其微博留言，雙方隨後互相交換微信。楊女稱，林男自稱是一名商人，經常在朋友圈上載現金和跑車照片炫富，故以為他非常富有，其後應邀到一間人均消費約1200元（約1400港元）的火鍋店一同用膳。

當晚兩人在火鍋店的包廂用餐，全部菜色一共花費約6000元（約7200港元），另點了一支價值1.2萬元（約1.4萬港元）的紅酒，加上服務費後全單約2萬元。楊女說，用餐期間林男突表示肚子不舒服，「他說要先去上個廁所，之後突然說我穿這麼性感，待會是不是還要去夜店？然後一下子就把手伸到我胸裡，當時我覺得挺丟人的，後來才覺得是被猥褻了。」

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林男在上廁所期間仍在微信與楊女保持交流，甚至提議帶她到酒店；然而楊女包廂等了逾1個多小時，林男不但沒有出現，手機也再聯繫不上。楊女決定報警，並自掏腰包埋單，由於紅酒沒有被打開飲用，故此她合共支付約6800元。

事後，林男否認涉嫌猥褻，但承認確在用餐期間離開，「這是因為我感覺錢被騙了。」楊女則謂：「如果說欺騙的話，我才是被騙的一方，他（林男）用一堆別人的豪車包裝出很有錢的樣子，結果被一頓飯吃出了原形。現在我計較不是這頓飯的飯錢，而是吃飯過程中被佔了便宜。」

警方表示，調查發現林男並非富豪，而是一名二手車店的員工，每月工資約數千元；至於楊女聲稱被林男猥褻胸襲，由於證據不足，無法立案，涉及吃飯埋單的問題，最終雙方經調解後決定平攤餐費。