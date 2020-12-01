假扮女友向前其男友借錢　杭州男涉詐騙等罪被起訴

浙江杭州市男子吳追，今年3月與身在上海的女友小婷分手，其後收到對方支付寶好友申請及詢問借款。他先後向對方轉帳近2萬元（人民幣，下同），惟最終揭發是小婷現任男友李謀自導自演的一場騙局。上海市松江區人民檢察院近日以盜竊罪、貸款詐騙罪和詐騙罪對李謀提起公訴。

松江區檢察院表示，吳追與小婷因異地分手，但彼此仍有感情。今年6月，吳追意外收到小婷的支付寶好友申請，並備註「有沒有3000元，有急事」；他認為是女友要復合的預兆，由於他曾向該帳號轉帳，便沒有多問直接匯款。

「小婷」其後聲稱離開上海，並以需要歸還網貸、繳納電話費、網購手機套現、婦科病、沒有生活費為由，陸續向吳追借款近2萬元，並保證每月發工資後一定會按時歸還。

李謀假扮女友身分，在支付寶上向對方的前男友借錢。（中新社）

直至7月底，吳追在抖音上偶然看到小婷的自拍影片，發現她並未離開上海，於是私信指責她是騙子。惟雙方了解後，小婷交代其支付寶帳號已交由現任男友使用，兩人於是到派出所報案。

經查，李謀無業，因參與網絡賭博輸光積蓄，於是趁小婷熟睡時，將對方的手機卡插到自己手機當中，利用短信驗證碼向自己轉帳，並以刷機令小婷誤認為手機卡出現故障等手段，讓她將2張手機卡交給自己。

李謀為小婷辦理新手機卡後，遲遲不歸還舊卡，並藉機修改對方支付寶綁定的電子郵箱，方便自己後續的轉帳，其後更假扮小婷向吳追借錢。直至今年8月初，他發現女友徹夜未歸，懷疑對方發現他詐騙一事，才到派出所自首。直至案發前，小婷已被李謀以生病、投資失利等理由騙取6萬元。