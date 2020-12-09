童年回憶│網民盤點10個經典Flash Game：無個性戰隊、魔塔、DNA

【童年回憶／Flash Game】AsiaDog、新線上遊戲地帶......這些名字有沒有勾起你童年時躲在學校電腦室偷偷打機的回憶？有連登網民開帖，討論現在的00後應該不會再玩的Flash Game，引出一大群80，90後的網民熱數當年最有趣、最沉迷、最好玩的遊戲，不少人興奮地表示「回憶返哂嚟」！

Flash Game風潮在2000年代曾席捲香港，當時不少青少年沉迷其中，其後逐漸式微。（《魔塔》截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民在連登討論區以「00後知唔知咩係新線上遊戲地帶/asiadog」為題發文，引來大量正評，不少網民熱烈分享自己當年最愛的遊戲，有人認為「無玩過DNA都咪話自己係男人」、甚至有人分享當年發生的愛情故事，表示「我有個前度都係喺嗰度識」。

什麼是「AsiaDog」、「新線上遊戲地帶」？

其實AsiaDog及新線上遊戲地帶（Sunzonehk）都是香港老牌線上小遊戲網站，AsiaDog於2001年成立，而新線上遊戲地帶則於2002年12月成立，兩者都營運多年，提供各類免費Flash Game小遊戲，當年Online Game仍未盛行，手機遊戲概念甚至未出現，所以這些遊戲在年輕人之間造成風漸。但電子遊戲界不斷推陳出新，Flash Game漸漸被時代淘汰，因此新線上遊戲地帶已於2018年2月正式停止營運，而AsiaDog至仍仍在營運。

不少8、90後都相當熟悉的Asiadog介面。（Asiadog網站截圖）

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