抗疫近1年同事仍不戴口罩防疫意識差　樓主出Po嘆：啲人真係唔驚

第4波新冠肺炎疫情確診數字未見明顯回落，政府更宣布會收緊抗疫措施，例如禁晚上6點後堂食及關閉更多場所等。有需要回公司上班的網民在討論區上發文，問大家會否因為疫情而不敢上班，說同事防疫意識差在公司不會戴口罩，直言「啲人真係唔驚」。有人留言表示，自己公司都有類似情況，「10個有8個喺公司都唔戴口罩」，感嘆如不當面斥責就只能做好自己，亦有人指比起疫情自己更加「驚無錢」。

有網民表示疫情第4波下，公司辦公室仍有不少同事防疫意識不足。（資料圖片）

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樓主在親子王國討論區上以「你哋會唔會驚到唔敢返工！」為題發文，指第4波疫情「好似好毒」，而且同事經過接近1年的抗疫時期後，衛生意識仍然不足，不少人在公司都不會戴口罩，「有個同事成日打開口罩，用手抹唇邊口水，抹完之後同人講嘢又用手指指嚟指去」，幸好現時上班日數不多，直言「啲人真係唔驚」。

帖文引來不少網民留言討論，指自己上班都有類似情況發生，但亦有人指遇到時會直接指出同事的問題或選擇沉默做好自己便作罷：【點擊下圖放大閱讀網民留言▼ ▼ ▼】

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