父母吃火鍋孩子在旁做功課　網民公審：等了1小時　結果反被圍插

小朋友化身「時間管理大師」，自動自覺邊吃飯邊做功課，竟然激嬲大人？台灣有網民分享，指自己在火鍋店排隊約1小時，入座後卻看見店內有家長帶同2位小孩用餐，家長2人大快朵頤，2個小孩卻在做功課，樓主對此相當不滿，不禁在facebook群組開Po公審，怎料被網民反駁指沒有問題，「可能是小孩吃飽了寫功課，有什麼不對」，更有人大讚小孩勤力，未來對社會一定有貢獻。

樓主上載圖片，指有父母帶小孩到火鍋店用餐，但小孩卻在做功課。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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樓主在facebook群組「爆怨公社」上載圖片，指自己在門口排隊1小時終於獲安排入座，但坐下才發現旁邊是1家4口，父母帶同2位小孩一起吃2個小火鍋，不過吃的只有父母，小孩們卻在做功課。樓主更表示，媽媽曾經向小孩說「寫完了才可以吃」，令他不禁想起外面還在排隊的人。

有網民支持樓主，覺得在大排長龍的餐廳內做功課「太扯了」，不過亦有人反駁樓主指2名小孩都有付錢，而且家長還在吃東西，認為樓主無理取鬧。

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