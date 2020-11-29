港爸淘寶充氣滑梯　客廳變城堡一家開Party　網民：最開心係爸爸

淘寶有多啦A夢的百寶袋之稱，只有你想不到，沒有有你買不到。有港媽最近在網上分享「戰利品」，指丈夫為了替兒子慶生，彌補無法一家出外慶祝的遺憾，竟從淘寶網購巨型充氣城堡，搬到家中客廳開派對，畫面震撼網民，驚歎樓主的家竟放得下城堡，又紛紛笑言「最開心一定係淘嗰個」、「給爸爸湊仔的後果？」。

有港爸為幫兒子慶生，從淘寶購買充氣城堡放在家中，引來網民熱議。（網民Liz提供）

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港媽在facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示最近是兒子的生日，由於一家五口難以外出慶祝，便決定留在家中開派對，丈夫亦大派驚喜給3個小朋友，從淘寶花約1680元人民幣（約2000港元）買來充氣城堡，剛好能放在客廳，一家人包括爸爸也玩得不亦樂乎。

「城堡」大得幾乎逼爆客廳，港媽在帖中笑言「會唔會有啲過份」，又指自己起初的確曾猶豫是否入手，但後來看到「3個小朋友難得玩到咁開心」，也要大讚另一半今次安排的生日驚喜。對於有網民擔心充氣城堡難以打理，港媽就指收納非常方便，「（收起同打開）5分鐘都唔使，仲有係吹氣唔使用水」。

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帖文一出即引來熱議，不少網民紛紛將重點放在樓主家的大小，「係妳間屋過份地大」、「最開心應該是開晒之後，屋企仲可以行」、「屋企大真好」；至於樓主丈夫在照片中洋洋得意的表情，也成為網民的笑料，指「見到妳老公好開心」、「係咪妳老公自己想玩」、「呢個Group嘅年度大獎畀呢位爸爸」、「妳睇佢笑容幾自豪，即刻覺得自己唔再係豬隊友」，樓主最後也回應說，「我老公今朝知道咗，喺度陰陰嘴笑」。

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