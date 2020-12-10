極幸運｜印度農夫21蚊租地　翻土發現15卡鑽石值$64萬改善人生

發達的方法有很多種，在土地上翻兩翻居然時來運到發現大鑽石！印度中央邦波帕爾一名農夫，早前以200盧比（約21港元）的價格租了一塊小地，有天翻土時突然發現一顆「閃閃石頭」，拿去鑑定原來是一塊14.98卡的鑽石，賣掉大賺606萬盧比（約64萬港元）。發達後他沒有打算揮霍這些錢，因為自己未有機會接受良好教育，所以會將錢存起，確保4個孩子都能好好讀書。

雅達夫手持鑽石的照片被傳至Twitter，網民指他更像一個狂野西部牛仔。（Twitter圖片）

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45歲農夫雅達夫（Lakhan Yadav），因為原居村莊被拆遷，被迫搬離潘納國家公園（Panna National Park），他用補償金買了土地和2隻水牛繼續農耕，早前他花了200盧比再租了塊小地。

有天他翻土時挖了幾下泥土，發現很多石頭和鵝卵石，有一塊看上去完全不一樣，看上去是一塊閃閃的石頭，雅達夫當時不知道是什麼，只覺得是塊很珍貴的石頭，後來他拿去鑑定，才發現這顆鑽石估值600萬盧比，「這改善了我的人生」。之後他經拍賣順利將鑽石以606萬盧比賣出。

他接受《印度時報》訪問時，稱自己不是「做大事」的人，會將錢用來教育孩子，讓他們上學，「我沒有受過良好教育，所以我會把錢存起來，確保我的4個孩子都受到良好教育」。不過家人叫他買架電單車出入，他才花了10萬盧比（約1萬港元）購置，自己看着新車相當高興。他說自己不會休息，會繼續在該土地尋找鑽石，希望可以再挖一顆，會試多幾個月，或者會續租這片農地。

雅達夫手持鑽石的照片被傳至Twitter，戴着一頂牛仔帽肩上披着長袍，網民笑言這個農夫的樣子更像一個狂野西部牛仔，而且也不像是一個會發達的人。而除了雅達夫，印媒指當地10天內有另外3名男子都發現鑽石。

（綜合）

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