帶數碼暴龍機返學被沒收　21年後老師退休親自歸還　師生情惹熱議

好老師不單教會學生課本知識，更會將學生的事放在心上。新加坡一名男網民日前發文，指讀高中時曾偷偷帶當時剛興起的數碼暴龍機回校，被訓導主任發現後沒收。21年過去，男網民得知訓導主任即將退休，便留言慰問對方，並開玩笑指他還未歸還當年的「違禁品」，沒料老師竟認真回覆，指數碼暴龍機仍完好放於其抽屜內，兩人其後更相約交還及叙舊，引來網民熱議。

新加坡一名男網民指，讀高中時曾偷偷帶數碼暴龍機回校，被訓導主任發現後沒收，沒料對方一直代為保存，甚至於21年後退休時親手歸還。（fb「Lai Wai Kit」圖片）

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居於新加坡的網民Lai Wai Kit日前發文分享失而復得的經歷，指1999年、即21年前，仍就讀高中的他不算是乖學生，常常被訓導主任Mr. Lim「監視」。當年他曾偷偷帶了當時流行的數碼暴龍機回校，沒料被Mr. Lim發現「斷正」，暴龍機遭對方沒收，直至他畢業便不了了之。

21年後，己成人父的Wai Kit在母校的社交媒體得知Mr. Lim即將榮休，遂留言感謝對方為學校的付出，又開玩笑指對方仍未歸還屬於他的數碼暴龍機。沒想到Mr. Lim看到留言後以訊息回覆Wai Kit，表示記得曾沒收「電子寵物機」一事，又指正在收拾放在學校的物品，將會為他尋找，看看寵物機是否仍在手上。

Wai Kit留言開玩笑指Mr. Lim仍未歸還屬於他的數碼暴龍機，沒料獲對方以訊息回覆，直指找到完好無缺的暴龍機。（fb「Lai Wai Kit」圖片）

數天後，Mr. Lim傳來圖片，詢問Wai Kit：「這是你的『他媽哥池』嗎？」他說自己已忘了電子寵物機的模樣，但幸運地在學校的抽屜內找到一個類似的寵物機。Wai Kit看到訊息喜出望外，沒料到Mr. Lim竟然找到完好無缺的暴龍機，立即回覆指自己當初只是開玩笑，又對收到老師的訊息感到興奮。

兩人相約回校叙舊，Mr. Lim更親手交回當年沒收的數碼暴龍機給Wai Kit，兩人合照拍下交收一刻，場面溫暖又搞笑。Wai Kit事後於facebook發文，對於Mr. Lim事隔多年仍記住學生的事感到驚訝又佩服：「他記得每一個與他接觸的學生，他保留了紀錄，附有照片和筆記，那是80年代的事！而我甚至沒上過他的課！」

兩人相約回校叙舊，Mr. Lim更親手交回當年沒收的數碼暴龍機給Wai Kit，並合照拍下交收一刻，場面溫暖又搞笑。（fb「Lai Wai Kit」圖片）

Wai Kit感嘆，從Mr. Lim身上看到何謂一名好老師的特質，感激對方為自己及一眾同學的付出，「據說最好的老師會向學生展示看哪裏，但不告訴他們將看到什麼，我想最好的訓導主任就是那位告訴我不要去哪裏的人，以致我知道我能夠做甚麼」。

帖文引來網民熱議，不少人對於Mr. Lim將暴龍機收藏完好感到驚訝，直言從小事便看到他的確將每名學生也放在心上，大讚事件非常暖心。亦有網民笑言，事隔多年暴龍機應該升值不少，Wai Kit應感激老師願意交還，讓他重拾兒時回憶。

回想校園生活，大家總會想到與同學們嘻嘻哈哈的回憶，有網民就在討論區分享讀書生涯曾發生的尷尬事，有沒有曾發生在你身上？

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