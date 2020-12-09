意版「阿甘」與妻吵架　離家「冷靜」行咗半個國家　違宵禁令被截

【新冠肺炎／封城令／阿甘正傳／宵禁／離家出走】香港人口中的「離家出走」，可能只是到朋友家中暫住，但意大利１名中年漢的離家家出走，卻稱完全是一場「長征」。外媒報道，意大利48歲男子與妻子吵架後決定「出門冷靜下」，結果徒步由意大利北部走到中部，徒步走了約450公里，即等同柴灣到屯門直線距離約15倍。男子最終因違反當地宵禁令被警察截查，才揭發這場波瀾壯闊的出走過程，而他被捕後只是淡然說句：「我OK，只是有點累。事件旋即被網民瘋傳，更形容他是意大利版的「阿甘」（電影《Forrest Gump》（阿甘正傳）主角）。

離家出走的意大利男已經被網民封為「阿甘」。（《阿甘正傳》劇照）

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事件最先由意大利博洛尼亞報章《Il Resto del Carlino》報道，原本只是1宗離家出走故事，意外引來各大傳媒熱議。該名48歲不具名的人夫，與妻子吵架後想離家冷靜一下，竟由北部城市科莫（Como）出發走了1周，抵達了亞得里亞海岸意大利中部城市法諾（Fano），當地警方在凌晨2時見他仍在街上，即已違反了宵禁令，故將他截停調查，才意外揭發這場「史詩式」的離家出走。

報道指，該男子當時告訴警員，「我徒步走過來的，我沒坐交通工具」，還說路上有人分享食物和飲品給他，「我OK，只是有點累」，原來他平均每天要行足足60公里路。

目前意大利因應新冠肺炎而實施封城令，規定每晚10時至凌晨5時實行全國性宵禁。警方指發現男子晚上在沿海公路上漫無目的遊蕩，當時天氣很寒冷，因為他違反了宵禁令，故上前檢查他身份證後，發現其妻子早已報警，報稱丈夫失蹤。

警員發現眼前人是失蹤人口後，即聯絡了他的妻子，而吵架吵到「搵唔返老公」的妻子，稱會馬上去接回丈夫。警方其後將人夫安置到一間旅館，妻子翌日就開車行了450公里將他接走，除了要繳400歐元罰款（約3700港元），住旅館都要自費。根據地圖資料，港島的柴灣與屯門的直線距離約30.6公里，450公里即來等於近15倍，可以想像距離有多遠了。

報章又指，如果不是有警員截查發現，人夫可能死了哪裏都不知道。事件引來網民熱議，並稱呼該男子為「阿甘」（電影《Forrest Gump》（阿甘正傳）主角），形容事件是「意大利阿甘正傳」，因為人夫徙步行了半個意大利，令網民聯想到戲中湯漢斯也在美國各地行跑了上千公里。

不少人在社交媒體大讚這個男子非常英勇，又批評警察向他罰款，覺得他更應該獲得一雙新鞋當獎勵，甚至有人認為他當時正和妻子吵架，離家出走去冷靜而不是訴諸暴力，這樣的行為已抵讚。不過，網民雖擔心罰款問題，但報道並沒有提及人夫知道要罰款400歐元的時候有何反應。

（綜合）

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