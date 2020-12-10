小林化工腳癬藥誤混安眠藥　有司機「斷片」釀車禍　急回收9萬片

開車除了不能喝酒，更要小心服藥！日本著名藥品製造商「小林化工」所製造的1種腳癬藥「伊曲康唑片50 MEEK」（イトラコナゾール錠50MEEK），早前最少有63人報稱服用後出現意識模糊情況，甚至有俗稱「斷片」的失去知覺現象，令人震驚的是，當中有3人是於駕駛中出現「斷片」而釀成車禍！經調查後，相信是有員工不慎將含有鎮靜催眠成分的材料混比藥物中，加上另有2款藥品被查出生產過程中具有不被國家認可的工序，令藥廠要緊急回收9萬片「伊曲康唑片」。

「小林化工」宣佈全面回收「伊曲康唑片 meek」。（小林化工官方網站聲明）

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由NHK、《日經新聞》等報道，位在福井縣「小林化工」生產的治療腳癬藥品「伊曲康唑片50 MEEK」（イトラコナゾール錠50MEEK），因負責秤量藥劑的員工一時疏忽，不慎將本來的原料和含有鎮靜催眠成分的藥物混淆，導致含有安眠藥成分的腳癬藥流入市面。因此於12月4日的時候宣佈回收一部分商品編號的「伊曲康唑片50 MEEK」。

位於福井縣的小林化工外觀。（Google Map）

截至12月7日，至少有63人投訴因服用該款腳癬藥後意識受影響，當中有3人更是在駕駛途中失去意識而發生了車禍，幸暫時未有人命傷亡。目前除了1名59歲患者需入院治療外，其餘病患都已逐漸康復。

是次出現問題的藥廠「小林化工」，最為港人熟知的產品就是熱銷多國的「小林退熱貼」。（小林退熱貼官方網站）

更甚的是，由同廠製造的「伊曲康唑片100 MEEK」（イトラコナゾール錠100MEEK）及「伊曲康唑片200 MEEK」（イトラコナゾール錠200MEEK）都被查出生產過程中具有不被國家認可的工序，因此藥廠宣布回收對象不限於一部分商品編號的「伊曲康唑片50 MEEK」，而是全面回收6月至7月生產的所有「伊曲康唑片」，預計約有9萬片。

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