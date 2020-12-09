結婚斟茶收上司追魂call問公事　港男新婚夜堅決辭職　後續更離譜

放假都收到上司「奪命追魂call」，心情必定一掃而空。有打工仔在網上發文，指工作狂上司不時都在工餘時間傳訊息給下屬，「唔使旨意安安樂樂行街睇戲」，甚至樓主結婚當天，正斟茶予父母時都收到上司「急call」問公事，最終令他堅決辭職。

有網民投稿指自己結婚當天，正斟茶予父母時都收到上司「急call」問公事，最終令他堅決辭職。（GettyImages）

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Facebook專頁「辦公室日報」刊登一篇網民投稿，指自己的前上司是工作狂，「準時收工黑你面」，放工後或放假的私人時間同樣收到訊息或電話不斷問公事，如果他在WhatsApp群組發問時無人回應，「佢係會特別tag你窮追猛打」。

更過份的是，樓主結婚當日，上司仍不斷傳訊息轟炸他，「唔好意思知你今日做新郎，但我想問下許生嗰份contract（合約）仲差啲咩？佢唔簽係咪有咩concern（顧慮）？而家啲價係點？」即使樓主跟太太斟茶予父母期間，手提電話不斷震，「斟都斟得唔自在，之後見到有7個missed call」。上司雖然口說不好意思，惟語氣不耐煩，並急急查問公事，「嗰一秒鐘，我做咗一個決定……辭職唔撈」。

「人哋洞房開開心心，而我洞房嗰晚就同老婆傾緊好唔好轉工」，樓主指該公司待遇確實不錯，工資甚至較同行高出一萬元，惟太太同意辭職的做法，「寧願我多啲時間陪佢，唔好食餐飯都係咁覆短訊」。

網民指該公司待遇確實不錯，工資甚至較同行高出一萬元，惟太太同意辭職的做法，「寧願我多啲時間陪佢，唔好食餐飯都係咁覆短訊」。（GettyImages）

沒有最誇張，只有更誇張！樓主離職超過一年，前上司仍然會傳訊息來問公司，並借機邀請他回巢，不過樓主還是堅決拒絕，「人工低咗，但開心咗，健康咗，因為有返自己嘅生活，始終每個人追求嘅嘢都唔同，最緊要自己舒服。」

帖文引起網上熱議，許多網民都大讚樓主辭職的決定，「呢種老細改變唔到，自己走好過」、「呢份工唔做都算，家庭同私人時間好重要」。有人則表示很有共鳴，紛紛留言分享類似經歷，甚至有網民指家中進行白事時都收到「追魂call」，「破緊地獄都要覆電話」。

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