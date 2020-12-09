全家赴喜宴　嫲嫲讓2歲孫狂食魚生刺身致病狂嘔　原來2類人不宜吃

【魚生／刺身／小孩／幼童／食物安全】成人可以吃的東西，不代表小朋友就可以安全食用！台灣有醫生分享病例，指有父母和嫲嫲帶同年約2歲的孩子看醫生，孩子在等候醫生的時間就已經多次嘔吐。原來孩子早前與家人參加喜宴時去了高級餐廳，嫲嫲不理媽媽的意見，覺得孫子喜歡吃魚生刺身就多吃點也沒關係，結果令孫子生病。

台灣1名不夠2歲的孩子因為進食大量魚生而生病。（鄧穎韜攝／資料圖片）

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台灣醫生陳木榮在facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」上發文分享該個病例，指生病的孩子還差約1個月才夠2歲，由父母和嫲嫲帶到門診，當時孩子在等候醫生時就已經嘔得一塌糊塗。

陳木榮醫生診治孩子的時候就問家人，他之前吃了什麼食物，於是媽媽就翻着白眼地問：「這個年紀可以吃生魚片嗎？」原來孩子當日中午跟家人參加喜宴，舉辦地點是1間有名的海鮮餐廳，最初媽媽還覺得不要讓小朋友吃太多魚生刺身，但嫲嫲卻認為小朋友喜歡，只要不沾芥末就沒有問題，盡量多吃也可以，所以孩子就狂吃魚生刺身。結果父母和嫲嫲都沒有事，孩子卻病了。

雖然全家人都吃同樣的東西，但只有孩子有事。（GettyImages）

陳木榮醫生引用美國食品藥物管理局的資料，當中提到懷孕婦女和小孩因為免疫力較弱，應避免進食生魚，亦只應食用已經煮熟的魚類、肉類、家禽類及雞蛋，以免被食物中的微生物感染。陳木榮醫生更建議，至少不要讓2歲或以下的兒童吃生魚，如果將標準定得較嚴格的話，就不應該讓5歲或以下的孩子吃生魚。

同場加映！（香港01製圖）

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原文：【魚生處理】避免細菌滋生3大處理步驟 雪櫃冷藏勿超過幾日？