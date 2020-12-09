女友讀中學仍跟阿爸沖涼、同哥哥拖手親嘴　台男頂唔順終提分手

與家人的互動直接反映彼此關係的親密度，但部份親密行為卻並非人人也能接受。台灣1名年屆40歲的男友與比他年輕15年的女生交往，出於對女友的寵愛，遂申請了附屬卡給對方，沒料女友連家人的日用品也以附屬卡購買，因而引起爭執。台男後來更發現，女友與家人的親密行為已超越一般人能接受的界線，如外出時與哥哥十指緊扣，甚至直至中學也會與爸爸一同洗澡，令他大感衝擊，最終無奈提出分手。

餐酒館老闆林宏偉分享一名女生因與家人太過親密而導致分手的故事，指女生直至中學仍會與爸爸一同洗澡，令男友難以接受。（「新聞挖挖哇」YouTube影片截圖）

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餐酒館老闆林宏偉早前於節目《新聞挖挖哇》分享，指1名年約40歲的台男透過朋友介紹，與1名約25歲的女生交往。因女生家庭環境不錯，獲得家人呵護而且沒有工作，台男出於寵愛，便為女友申請了設有額度的附屬信用卡，讓對方購買日用品或小禮物。

起初女友只會用附屬卡購買小東西，或是以兩人的名義購買生日禮物給父母，而且用卡時也會知會台男，故兩人一直相安無事。約半年後，台男發現信用卡月結單上出現了不少家庭用品的支出，原來女友用附屬卡為家人的物品付賬，甚至連爸爸座駕換輪胎的費用也使用附屬卡支付，事件令台男感不滿，引起兩人之間的小爭執。

人氣動畫《櫻桃小丸子》和《龍貓》中都曾出現父女共浴的畫面。（網上圖片）

不過令兩人感情出現裂痕的並非用錢習慣，而是女友與家人過於親密的行為。台男到女友家中作客時，才意外發現對方平時沒穿內衣、僅穿睡衣便在爸爸及哥哥前走來走去，而家人也沒覺得有問題。一問之下更得知，女友直至初中仍會與爸爸一同洗澡，令台男大感衝擊。

直至有次台男跟女友一家外出遊玩，他竟看到女友全程與哥哥十指緊扣，而身為男友的他卻只能獨自走在後面，如同工人般替女友拿東西。遊玩過後女友更與哥哥抱抱及親嘴道別，種種舉動終令台男忍無可忍，無奈提出分手。

林宏偉指，部份家庭或會認為親密舉動只是表達愛意的方式，但並非人人也能接受。

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