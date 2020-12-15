日綜藝跟拍美女dancer　驚見屋企竟佔地萬六呎　另類超級豪宅曝光

日本寺廟住持都超有錢，報姐之前看《朝5晚9》的時候，大家都說這其實是一部「霸道總裁」劇。因為日本的很多寺廟都是私有，寺廟是住持的私有財產。有的住持不僅擁有寺廟本身，還擁有耕地、墓地等土地的所有權。除了香客的香火錢、出售和管理墓地的錢，主持各種法事的錢。最重要的是日本寺廟繼承不用繳遺產稅，所以家族代代相傳很重要，所以家裏有寺廟到底是種怎樣的體驗？

《跟拍到你家》節目組在福岡炭坑節上遇到美女舞者，一問之下居然是住在寺廟，便順理成章的進行了跟拍，結果……（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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言傳不如身教，現在有好多家長自己也做的不怎麼樣，但卻說孩子不好的時候卻理直氣壯，有時候就應該反思一下自己的問題。

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