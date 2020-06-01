日本美女速遞員的一天　朝7晚6零怨言　服務嚴謹到嚇親海外網民

隨着大家對「買買買」的痴迷，國內的速遞行業是一片欣欣向榮。似乎沒有什麼是網上買不了的，也沒有什麼是速遞小哥送不了的。

大家都知道我們國內有「四通一達」+順豐，一定會有人好奇：日本的速遞是什麼樣的呢？今天日站君就通過「日本美女速遞員的一天」來給大家揭秘日本速遞的極致服務！

服務嚴謹到嚇親人 點圖放大瀏覽日本美女速遞員的一天：

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日本的「宅急便」到底有多貼心

除了Yasuho小姐姐任職的佐川速遞，日本還有兩大速遞公司，分別是ヤマト（黑貓）運輸和日本郵政。其中「ヤマト運輸」可以說是日本速遞界的龍頭了，他的logo是一隻大黑貓嘴裏叼著一隻小黑貓，所以也被叫做「黑貓宅急便」，讓人立馬想起動畫《魔女宅急便》中的那隻黑貓。

有記者曾採訪他的創始人：「貴公司能夠如此發展壯大，靠的是什麼？」他回答說：「服務第一，盈利第二。」下面日站君就帶大家細數一下，除了Yasuho影片裏看到的，日本宅急便還有哪些貼心到極致的服務。

寄收件非常便捷

平時我們寄件基本上都是速遞員上門取件或者自己送到速遞點，在日本全家、7-11也可以寄速遞。24小時營業的便利店，就算是深夜想寄速遞也沒問題了。

他們的寄件單上可以選擇具體送達時間，如果家裏沒人速遞小哥會在郵箱裡留下一張不在聯絡票，這樣住戶回家後可以申請再配送服務。（點圖放大瀏覽）：

在國內，順豐的速度算得上快了，但還沒有達到讓人驚喜的程度。日本因為面積不是很大，所以速遞一般都只需1至2天送達。甚至日本亞馬遜和黑貓合作，推出了一個超逆天的業務，就是在東京、神奈川、大阪等地區，下單後1小時就可以收到貨！幾乎能趕上點個外賣的速度了！

另類的運輸工具

日本速遞會根據地區、天氣的不同準備相對應的運輸工具。就算是當風雪、寒潮來臨時，他們也有專門的運輸工具，準時將速遞送到人們手中。哪怕是極其偏僻的小島，都能看到他們的身影。甚至，地震或者海嘯等自然災害的發生也阻擋不了速遞小哥前進的步伐。

碰到車輛無法前進的地方，速遞員們會步行穿越。災區人們收到的包裹上，還會印上「不要認輸」的紙條，看到的人一定會覺得很溫暖吧！

可愛貼心的額外服務

在提供標準服務之外，日本的速遞公司們還有一大「圈粉利器」——用積分兌換小產品，可以換的包括貓爪手套、黑貓宅急便的汽車模型、黑貓甜甜圈等等。

佐川急便還為他們的速遞小哥拍了一本寫真集《佐川男子》，從旗下所有速遞員中精選出50人，在寫真集中展現他們平時工作的英姿。由於寫真集銷售火爆，佐川急便的速遞小哥人氣飆升，一度成為日本偶像。據說不少家庭主婦相當期待收速遞時遇到微笑的佐川小哥了。

公司還給「佐川男子」和「佐川女子」做了一套手辦，佐川藍白相間的視覺形象由此也更深入人心了！（點圖放大瀏覽）：

看了這麼多，你是不是也被日本宅急便的極致服務所震撼到？他們成熟發達的業務體系，不管在態度、速度、種類，還是「用心去傳遞每一個包裹」的從業初心上都值得我們去學習借鑑。

如今，速遞已經成為我們生活中不可缺少的一部分，我們從中得到了便利，但也別忘了這背後是速遞員們風裏來雨裏去為我們服務。希望看了今天文章的你，能了解到速遞員們工作的辛勞和不容易。希望下次你收到速遞時能真誠地對他們說一句：謝謝！

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