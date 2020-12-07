超越男性的女人　日本寶塚歌劇團反串訓練揭秘　14歲就要觀察男人

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平時看日劇或者關注日本娛樂圈的小伙伴，肯定不會對寶塚歌劇團陌生。這個日本的表演團體，相比起非男子不傳的歌舞伎表演，寶塚歌劇團一直以來是女性的烏托邦，大地真央、黒木瞳、涼風真世、天海祐希、麻乃佳世等，一眾有名的演員都是寶塚歌劇團的OG（old girl=女校友）。

1913年，阪急電鐵前會長小林一三於所創立的寶塚歌唱隊，兼有培訓以及表演；1914年改組為少女歌劇團，開始歌劇公演；1939年將培訓以及表演分家並成立寶塚音樂學校，於1940年改稱寶塚歌劇團，現在已有上百年的歷史……

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雖然寶塚本質上還是順應了日本男尊社會的傳統，所有的戲都是圍繞男役去寫的：男性角色大多高大偉岸，對待女主溫柔而霸道；女性角色大多小鳥依人，即使有一些獨立人格最終也歸於對男性的順從。

可是寶塚卻確實提供了一個女性展示自我的舞台，日本女性在進入職場後很快就會碰到職業天花板，但是在這裡她們不需要和男性競爭，可以通過自己的努力走到頂端。在這個舞台上，她們可以盡情展示自己，在這個舞台上她們只屬於自己。

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】

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