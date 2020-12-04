媽媽好心幫兒子淋「聖誕樹」　瞬間整棵凋謝　網民笑：做錯這件事

媽媽好心幫孩子淋「聖誕樹」，居然會將樹「淋死」！日前一名台灣媽媽在facebook發文，說親友買了紙片聖誕樹給女兒和兒子玩，孩子們開開心心淋完小樹後去睡覺，一早起床發現真的「開花」。台媽覺得聖誕樹可愛便幫忙加水，但樹突然「禿了」，「接着就看到我兒子爆哭」。網民看完照片叫台媽要買新的向孩子賠罪，又笑言不能用一般的水淋紙片聖誕樹。

紙片聖誕樹原本已經開花，台媽見盤子沒水想幫手淋水。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

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台媽在fb群組「爆廢1公社」發文，稱她表弟日前買了紙片聖誕樹給女兒和兒子玩，她見丈夫和孩子們一起拆開來弄好後，孩子們就乖乖去睡覺，早上起床時果然「開花」，長出了可愛的雪球。

台媽後來見聖誕樹的小盤沒有水，就幫忙加水進去，然後聖誕樹突然一片片的整棵凋謝，兒子看到馬上爆哭。台媽還寫寫道：「媽媽真的不是故意的」丈夫向她解釋「花水非彼水」，可是她小時候真的沒玩過這玩兒。

照片所見，紙片聖誕樹原本長出了一朵朵白黃色的花，真的像一棵小樹，但台媽加水進去後聖誕節「禿了」，紙片的末端只剩下一點點綠色和黃色。

結果紙片聖誕樹馬上變成這樣。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

網民看完照片後都形容這是童年回憶，原來許多人小時候都玩過，紛紛告訴台媽不能加普通水，包裝內的水其實是化學溶液，笑稱「為什麼要壞了孩子的童年」，可順道教育孩子「很多事情重來就好」。最後台媽也依網民建議，再到書局買新的送給小朋友。

網民點睇：

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紙片聖誕樹會開花的原理，是藉由將紙片浸入包裝附有的「磷酸一鉀」所觸發，溶液透過「毛細現象」在紙片中快速上升，去到紙片末端時溶液會先蒸發，水溶液中的晶體便會累積在末端，形成開花的效果，若沖一般的水進去，就會令聖誕樹「凋零」。磷酸一鉀（即磷酸二氫鉀）是一種化肥，其實是種酸式鹽，有很高水溶性，幾乎適用於所有農作物。

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