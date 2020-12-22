日本美少女堅信人偶有靈魂　同「閨蜜」形影不離　最後養起埋自己

幼時，每個人應該都會有一個陪伴自己成長，連吃飯睡覺都要摟著的玩偶公仔吧，但隨著漸漸地長大成熟，曾經承載著記憶和情感的玩偶公仔可能就被塵封在櫃子的深處了。

在日本有一個名叫太樓的九零後女孩，她將娃娃當成最親密的家人和好友，走到哪兒都要一起來張美美的合照，她常常覺得「人能與玩偶共生」、「被投入愛的娃娃裡是有靈魂存在的」，雖然可能會不被理解，但一直堅持著自己的熱愛！

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日站君覺得，太樓其實非常的幸運。大多數人都會被日復一日的瑣碎漸漸榨乾熱情，而她對生活充滿熱忱，找到了讓自己快樂的秘方，並甘願全心全意的投入其中，為其付出全部的努力。

即使可能會被反對、不被看好，但生活沒有標準答案，每個人都有追求自己熱愛的權利，畢竟又有誰規定，人只能有一種生活方式呢？

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