日本也有山寨名媛？IG狂炫富　網紅富婆被綜藝偷拍下嚇人真實生活

撰文：日式生活美學
最後更新日期：
最近，網友們都在談「上海名媛群」，據群友爆料，「名媛」也可以「資源共享」，大家一起共用名牌包包、一起拼高檔酒店，甚至連名牌絲襪都要拼著穿。
【相關文章】驚爆上海「山寨名媛」群組，扮上流釣有錢男友，Gucci絲襪輪流穿、假上流還嫌男人開寶馬不夠豪（點擊放大瀏覽「上海名媛群」對話截圖）：
+3
+3
+3
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
花最少的錢，假裝過最高端的生活，原來奢靡的日子真的可以靠包裝的。
其實在日本，也有「名媛」過著這種徒有虛名的生活，比如今天日美醬要提到的這位……
被老公出賣 日本節目在家設偷拍鏡頭公開日本知名富婆真實一面（點圖繼續閱讀）：
+28
+28
+28
對於ENRIKE這種行為，有網友表示很欣賞，即便擁有千萬財產卻不亂花一分錢，這樣的品質真的很難得。也有網友表示這完全是心理疾病，日子過得太憋屈，畢竟人活著要及時行樂，錢不就是用來花的嗎？
那麼，你是怎麼看的呢？快來留言區和大家聊聊吧！
延伸閱讀：女網紅不一定靠偽裝生活高尚呃Like，荷蘭便有一位時尚部落客反其道而行，專門自爆現實醜陋一面爆紅（點圖放大瀏覽她的「理想vs現實對比照」系列）▼▼▼
+30
+30
+30
延伸閱讀：【真．日本名媛的生活】超狂Birkin女子會，一人拿一個Hermes出席，有成員正住在米高積遜間屋（點圖預覽內容）▼▼▼
+30
+30
+30
【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】