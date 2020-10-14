日本也有山寨名媛？IG狂炫富　網紅富婆被綜藝偷拍下嚇人真實生活

最近，網友們都在談「上海名媛群」，據群友爆料，「名媛」也可以「資源共享」，大家一起共用名牌包包、一起拼高檔酒店，甚至連名牌絲襪都要拼著穿。

+ 3 + 3 + 3

花最少的錢，假裝過最高端的生活，原來奢靡的日子真的可以靠包裝的。

其實在日本，也有「名媛」過著這種徒有虛名的生活，比如今天日美醬要提到的這位……

被老公出賣 日本節目在家設偷拍鏡頭公開日本知名富婆真實一面（點圖繼續閱讀）：

+ 28 + 28 + 28

對於ENRIKE這種行為，有網友表示很欣賞，即便擁有千萬財產卻不亂花一分錢，這樣的品質真的很難得。也有網友表示這完全是心理疾病，日子過得太憋屈，畢竟人活著要及時行樂，錢不就是用來花的嗎？

那麼，你是怎麼看的呢？快來留言區和大家聊聊吧！

+ 30 + 30 + 30

+ 30 + 30 + 30

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】