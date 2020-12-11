韓國三大懸案│9歲童李亨浩綁架案震撼全國　綁匪冷笑錄音超心寒

【韓國三大懸案 / 綁架 / 懸案】韓國90年代曾發生震驚全國的綁架孩童案，一名居於首爾江南區的9歲男童李亨浩，在公園跟朋友玩耍後未有歸家。男童父母隨後接到一名男子勒索電話，要求他們交贖金換回兒子。經過逾60通勒索電話後，李亨浩在失蹤第44天，被發現陳屍下水道、死狀恐怖，法醫更指亨浩可能早在失蹤後不久便遭人殺害。

韓國9歲男童李亨浩在家附近被綁架。（網上圖片）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾講解這宗震撼韓國的綁架殺害事件，指此案與「華城連環殺人案」、「青蛙少年失蹤案」同稱為「韓國三大懸案」。韓國警方事後備受質疑，認為他們歷經多番交涉和部署後，仍讓綁匪逃過一次次的追捕。即使綁匪長相聲音曝光後，仍然得以取得部分贖款逍遙法外。究竟匪徒用了什麼方法把警方與家屬耍到團團轉？

事件追溯至1991年1月29日下午，時年9歲、小學4年級的李亨浩，放學後與友人前往首爾江南區狎鷗亭的社區公園玩耍，公園與李亨浩的住所僅一線之隔，故其父母很放心讓兒子在該處嬉戲。

匪徒變換花樣試探

惟當日下午5時20分，李亨浩與道別友人後未想回家，獨自留在公園繼續玩耍。至晚上7時多，李亨浩父親和繼母見兒子未有依時回家吃飯，無計可施下便到警署報案。

匪徒狂打60多通勒索電話，將家屬與警員耍至團團轉。（電影《那傢伙的聲音》劇照）

當晚11時30分左右，李父在家接到一名陌生男子的勒索電話。對方聲稱：「亨浩在我手上，你在兩天內準備好7000萬韓元（約50萬港元），並在車內裝上電話，我會再打過來，不准報警！」，此時警方也在旁得知消息。

李亨浩繼母數日後接到一通神秘電話，對方劈頭便稱他是「首爾瑞草警察局」，要求她將電話交給旁邊警員接聽。駐守在李亨浩家的警察察覺不對勁，遂向繼母發出信號，後者也機警回說：「我們這裏只是普通住宅，哪來警察。你肯定是打錯了！」對方隨即掛掉電話。警方認為這是匪徒要試探李亨浩父母有否報警的舉動，也猜測對方是個高智慧型疑犯。

果不其然，李父在交付贖金當日被匪徒連番戲弄，東奔西跑後仍然白忙一場。李父最初按指示將7000萬韓元（約50萬港元）拿到金浦國際機場，然後駕車停在指定區域，並接連被要求開雙閃燈、將後車廂打開再關起來等等。

李亨浩父親為交付贖款東奔西跑，但期間連兒子的聲音也未聽到。（電影《那傢伙的聲音》劇照）

可惜李父照做後，匪徒未有現身，更繼續要求他離開機場，再到首爾市政廳前、忠武路劇場以及劇場旁邊的炸雞店停留。此時李父及警方始明白匪徒是在試探他們。

另一邊廂，李亨浩繼母在家收到匪徒來電，對方以很差的口氣說：「你丈夫的車都有人跟着，我不是叫你們不要報警嗎？你們要繼續這樣嗎？」繼母連忙謊稱他們沒有報警，「可能是他（李父）害怕，才叫認識的人跟着一起去。」

不過翌日匪徒還是沒有現身，李父被要求駕車到金浦國際機場，而在家等待的繼母則接到新指示，要求她在當晚凌晨2時30分駕車將贖款放到一個報攤前，並下車離開。繼母為看清匪徒長相，冒險躲在附近偷看。

李亨浩繼母在家收到匪徒來電。（電影《那傢伙的聲音》劇照）

不消一會，果然有一名年約30歲、行跡可疑的男子站在附近持續觀察繼母那輛車。但對方很快發現有異，更逃過了警方的追捕。此後4天內，匪徒沒再聯絡李亨浩父母，二人天天活在兒子被撕票的恐懼之中。

一再錯失逮捕機會？

李父在4日後才接到匪徒電話，後者聲言不會再用電話聯絡，而是用紙條和電話短訊發出指示。匪徒隨後在2月5日以短訊要求李父到某處拿紙條，並要求他按紙條上寫的兩個銀行（韓一銀行與商業銀行）帳戶，分別匯入2000萬韓元（約14萬港元）。

經警方與家屬討論後，決定只在其中一家銀行匯入2000萬韓元（約14萬港元），但這次還是未能引出匪徒。2月13日，匪徒再傳來短訊要求李父在當晚8時許攜帶5000萬韓元（約35萬港元）前往首爾88大道橋墩下某處。李父當下回稱希望聽到兒子的聲音，但只換來拒絕及威脅，「你想亨浩就這樣死掉嗎？這是你最後一次機會，好好表現吧！」。

警方未能截停匪徒車輛，更未有記下該車輛的車牌號碼。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

當晚李父在指定地點找到對方安排的鐵盒與紙條，並按紙上要求走到楊花大橋南段和奧林匹克大橋交界，將贖款放下後便離開。但他實則未有把贖款交出，裝贖款的箱內全是假鈔，僅在面上鋪上數張真鈔。

警方則預先在附近埋伏，待當晚10時多，終等到有人開車將贖款拿走。可警方此時卻未有反應過來，不只沒能截停車輛，更沒有記下該車輛的車牌號碼。匪徒不久發現箱內的假鈔，憤而致電李父說：「箱內裝滿假鈔，看來你是不想找回亨浩了！不過還是謝謝你沒有報警囉！」。

銀行女職員成為唯一見過嫌犯真面目的人。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

匪徒長相曝光

此時已經是李亨浩失蹤的第15日，惟警方除了那60多通似是而非的電話錄音以及數十張紙條外，基本上一無所獲。直至2月19日，一名男子到銀行向女職員提取之前李父匯入的2000萬韓元（約14萬港元）時，才有新線索出現。

由於該銀行帳戶早被警方凍結，銀行女職員在不知情下，告知男子這個帳戶已被凍結、無法取款一事，對方聽後馬上逃離銀行。這名女職員也就成為唯一見過嫌犯真面目的人。

👇👇👇警方事後綜合案情，認為有以下疑點需要釐清👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

3月13日下午兩時左右，有人報案稱某個下水道被堵住，要求派員清理，結果發現有一具死狀恐怖的腐屍卡在其中。當時屍體眼睛、嘴巴都被膠帶封住，手腳被尼龍繩綑綁，而且有被毆打過的痕跡。

經警方查證後，確認腐屍身份正是已經失蹤44日的男童李亨浩。法醫推斷李亨浩是窒息而死，而其胃部殘餘失蹤當天曾吃過而未被消化的食物，因而推測他的死亡時間約是失蹤當天或第二天。

雖然警方事後公開有關電話錄音和疑犯的素描畫像，並獲得近上萬則的舉報，但至2006年法定訴訟期完結為止，此案還是毫無進展，李家更已搬離原來住處。

李亨浩綁架事件隔年被改編成電影《那傢伙的聲音》（原聲追兇）。（電影《那傢伙的聲音》劇照）

隔年，此案被改編成電影《那傢伙的聲音》（原聲追兇）。電影導演朴鎮彪特意於片尾播放真正匪徒的電話錄音，及其肖像，以便引起人們對此案的關注。其中匪徒的冷笑聲，被指讓很多人不寒而慄，電影希望再喚起公眾重視並提供線索，令案中兇徒不再逍遙法外。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】