獨居奶奶大廈3宗確診　仍要求兒媳回來同住幾日　新抱：唔知點算

本港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，連續多天錄得破百的確診數字，更有屋苑爆發多宗感染，須實施強制檢疫。有女網民昨日（9日）發文指，其獨居的奶奶居住的大廈有3人中招，但她堅持要求兒子和新抱回來同住數天，令樓主陷入兩難局面，遂向網民們求問意見。

本港連續多天錄得破百的確診數字，更有屋苑爆發多宗感染，須實施強制檢疫。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民在facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發帖，指奶奶居住的大廈近日有3人確診新冠肺炎，而屋苑不同座的大廈亦有人感染。不過奶奶似乎無懼疫情，仍然叫兒子和新抱回來跟她同住幾日，但樓主怕到訪過染疫大廈要被隔離，影響工作，「諗緊返唔返去好，畀公司知道，我哋怕要停賽16日」。

樓主表示擔心會中招，加上自己有哮喘，萬一不幸染疫會「好大鑊」。唯丈夫卻表明想回去，加上奶奶現時獨居，令她難以決定，「唔理奶奶好似有啲過意唔去，所以15又16囉」。

帖文隨即引起討論，大部份網民都不贊成樓主回去同住，「諗咩呀！因咩理由要返去呀！博中招咩」，又指現在非常時期，奶奶仍然要求她們回去，「咩心態呀？想攬炒咩？」網民紛紛留言，建議樓主一些可行方法▼▼▼

同場加映：檢測中心、診所地點一覽▼▼

醫管局47間指定普通科門診診所位置＋開放時間

港島區指定診所▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

九龍區指定診所▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

新界區指定診所▼▼▼

+ 61 + 61 + 61

14間社區檢測中心位置、收費、開放時間

社區檢測中心位置、收費及開放時間，以及有2類人士不合資格▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

同場加映：20個易藏病毒的日常陰濕位要注意↓↓↓