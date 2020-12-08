葵盛西邨爆疫　網民憂舊公屋座與座相連增傳播風險　促封8座通道

本港第四波新冠肺炎疫情持續，葵盛西邨8座5樓爆疫，今日（8日）8座新增5宗確診，累計18人染疫，另有多宗初步確診涉及其他樓層，居民人心惶惶。葵盛西邨疫情引來網民關注，因為舊式公屋的設計四通八達，座與座之間有相連的通道，若染疫者曾經這些通道出入其他座數，或增傳播風險，故有居民建議要封鎖8座的通道，甚至有網民認為可考慮「封邨」。 葵盛西邨區議員梁靜珊回覆《香港01》指，8座5樓通往9座的通道目前已封閉，會向房署反映封鎖其他通道的建議，她又表示不少居民對「封邨」一說感擔心，希望政府提供合理配套措施，以免居民手停口停。

葵盛西邨第8座爆疫，居民出入穿上雨衣。（資料圖片）

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葵盛西邨8座爆疫，5樓居民昨晚（7日）已陸續撒離檢疫，但網民及當地居民仍感擔憂，尤其1座新增的跳舞個案，11月25日已發病，日前（7日）才確診，已有網民懷疑可能已將病毒傳染開去。

其中有居民在區議員梁靜珊的facebook專頁反映，8座和9座之間有通道連接，可能有8座居民平常習慣經通道到9座大堂進出，建議封鎖8座與9座之間的通道，因為每座部分樓層的樓梯間會接駁一條通道，通往其他座數，這些通道上亦有單位，現時應減少8座居民使用9座大堂出入，「可唔可以封埋8座4樓、6樓等等，所有連接的都封」。有網民也表示，香港舊式公屋計設計中座與座間有不少連接位，實質可能有2座甚至3座連在一起，居民可以自由進出，難以管理。

網民點睇：

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葵盛西邨區議員梁靜珊回覆《香港01》指，已收到9座居民希望封鎖連接8座通道的建議，但房署目前未有封閉所有通道，只有8座5樓連接9座的通道已封閉，會向房署再作反映，但她指按照目前情況估計，可能已去到「係咪成座封咗佢」。

梁又指目前其他樓層及座數出現確診個案，對於有網民建議要「封邨」，她承認不少居民感擔心，因為不知道政府可以提供什麼配套措施，大家一下子手停口停，長者未必得到足夠照顧。另一方面，對於有傳有葵盛西居民已搬離避疫，她亦有收到相關消息，但未有具體數字。

（綜合）

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