麗晶6座D室｜去水位駁糞渠或致爆疫　裝修佬：冷氣機洗衣機有風險

【麗晶花園／新冠肺炎／淘大／隔氣／糞渠／去水位】九龍灣麗晶花園第6座爆疫，至今已錄得至少7宗確診個案，且均來自D室單位。港大微生物學系講座教授袁國勇今日到疫廈視察，指單位多個去水位均接駁到同一糞渠，不排除傳播方式與當年的淘大花園相似。 網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時指，除了污水渠易成播毒源頭，原來洗衣機或冷氣機的排水位，都是最易被人忽略的播毒黑點！

12月10日，港大微生物學系講座教授袁國勇到九龍灣麗晶花園第6座視察。（羅君豪攝）

裝修佬教你即睇10個家居排水位檢驗清單，點擊下圖放大立即睇▼ ▼ ▼

+ 4 + 4 + 4

裝修佬教你檢驗喉管方法 ！立即點擊下圖放大，檢查你屋企條喉▼ ▼ ▼

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

裝修佬接受《香港01》訪問時表示，喉管共用一個隔氣，或共用一個喉管駁去污水喉，都是容易造成污氣外洩的問題。而出現外洩情況，主要可分為「根本沒有安裝無隔氣」，或是「隔氣失效」。至於隔氣失效，亦有不同成因，可以是樽型隔氣運作不正常，或使用同一隔氣的情況都會令污水倒灌。

裝修佬又指，有些播毒位不時都會被人忽略，例如冷氣機排水位如接駁到家中排污渠就會有風險，但一般都會直接駁到窗外。另外洗衣機其實亦有隔氣，同樣會因沒有隔氣或隔氣失效而造成污水倒流，不知不覺成為播毒黑點，因此最好的方法是，將該些排水喉管應連接到設有樽型隔氣的喉管才可防止污水倒灌。

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12月10日）曾到疫廈視察▼ ▼ ▼

+ 2 + 2 + 2

↓↓↓裝修佬教你清洗隔氣↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

↓↓↓ DIY洗冷氣大法 ↓↓↓