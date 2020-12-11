香港都會大學｜公開大學改名　網民話好尷尬　最初諗過叫Holi U？

【香港都會大學 / 公開大學 ／香港公開大學 / 香港公開大學改名】香港公開大學今早（12月11日）宣布，「大學名稱評選委員會」已就新校名完成審議及評選，暫定重新命名為「香港都會大學」，英文名則是「Hong Kong Metropolitan University」。改名消息一出，頓時成為全城熱話，有校友直言覺得「好難聽」，而英文簡寫「MU」，更令人不期然想到英超球隊「曼聯」。不過有網民翻查3輪公眾提出的新名稱，發現更多有創意但超趣怪名字，「咁睇落『都大』已經算好」。

香港公開大學今早宣布，「大學名稱評選委員會」已就新校名完成審議及評選，暫定重新命名為「香港都會大學」。（資料圖片）

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公大早前表示，大學名稱中的「公開」兩字，讓人把公大歸類為以遙距方式提供公開教育的大學，因而希望透過重新命名消除公眾的誤解。校方今年7月成立「大學重新命名評選委員會」，由校董會、諮議會、教職員、學生及校友代表組成，並在2020年8月23日至9月30日期間，邀請了所有大學成員及公眾人士就大學新名稱提出建議，集思廣益。

公開大學「大學名稱評選委員會」經過三輪篩選後選出3個選擇，由校董會作出最終決定。（網頁截圖）

委員會其後收集到逾1100個新校名，當中沒重複的校名建議有數百個，並選出51個候選名字，當中包括「香港九龍大學」、「香港東方大學」、「香港獅子山大學」、「香港何文田大學」、「香港專業大學」等，經過三輪篩選後選出3個選擇，由校董會作出最終決定。

按圖睇51個候選名字，包括「洋紫荊大學」、「香港何文田大學」、「九龍大學」、「香港東方大學」、「獅子山大學」，仲有一間叫「Holi U」▼▼▼

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不過很多網民都認為校名「新不如舊」，「叫返公開大學仲好啦，唔改好過改」，「大都會夜總會咩？」有人則揶揄「請問香港都會大學係毗鄰於都會駅，還是新都會廣場？」另有人笑言「無論佢改咩名都好，佢喺我心入面永遠都係叫鯨大」。

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