大學生做保安　大讚人工穩定工作量不多：唔明點解其他人有偏見

【筍工/失業/搵工/新冠肺炎】疫情下不少市民面對失業困難，即使是大學生也未能倖免。有連登網民早前發文，表示最近擔任保安，認真分析工作性質及薪金後，認為保安一職「性價比高」，工作期間更有自由時間，直言「而家我都唔會想再搵其他工，反正都係搵咁多人工，做咩要咁辛苦呢」。帖文引來網民熱議，有人認為樓主具大學學歷，做保安是大材小用，也有人認為人各有志，只要做得開心並無不可。

有連登網民發文表示最近擔任保安，認為保安一職「性價比高」，工作期間更有自由時間，更稱不想找其他工作。（《金宵大廈》劇照）

連登網民「26歲先黎讀書」以「真心唔明做保安有咩問題」為題發文，指過去曾做過1年多保安，近日重操故業，直指保安工作「性價比高」。他說現時同時「打兩份工」，早上「返office」，晚上則擔任夜更保安。夜更保安上班9小時，其間巡樓兩次，大概巡30層，「做嘅只係由左邊樓梯打鐘打到右邊，然後落下層，快嘅半個鐘行完，慢嘅一路睇片一路行就一個鐘左右」。

他認為以1.5萬薪金來說，「工作量又唔多，行下就完，之後做自已嘢沒人理」，因此他平日上班巡樓後就會「炒股做功課」，間中則會小睡一下。樓主認為，比起做其他工作壓力大而且薪金不高，現時做保安非常自由，「以前返工日日呻，呻做嘢多出糧少，做到狗咁搵得萬零蚊，而家返工日日好得閒好開心，做到自己嘢又逗到人工」，不明白為何有人會對這職業有偏見。

↓↓↓曾有中大生出PO嘆師兄做保安員 讀數學畢業難搵工↓↓↓

+ 17 + 17 + 17

帖文引起網民熱議，有人驚訝樓主竟有時間及體力同時「打兩份工」，又認同「開心最緊要」，即使人工高，不享受工作最終也不會做得長，「其實係幾好做，有啲朋友近來失業34、5歲，我都提議佢哋做住保安，起碼人工唔會餓死先」、「保安好工嚟，每個人要嘅生活唔同，搵得份自己想做嘅工，過到自己想要嘅生活，咁就最開心啦」。

另有人認為樓主有大學學歷，其實可找更高薪金或工作時間更彈性的工作，「太舒服好容易沉淪，不過最主要都係睇自己有冇啲咩目標。如果有就當過渡，完全唔覺得有幾咁失禮」。不過樓主則回應指，自己曾做過多份職業，認為現時「最好做」的就是保安，因為工作時間能方便他進修，日後則打算「搞一盤生意」。

同場加映：網民超荒謬見工面試經歷

+ 25 + 25 + 25

同場加映：連登仔分享WFH到老細都唔記得咗自己