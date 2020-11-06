大學生批不上進公屋仔拍拖好自私　「無錢唔好生仔」論引熱議

【公屋 / 置業 / 結婚】公屋出身就等於輸在起跑線，連成家立室都沒有資格？近日有大學生在facebook發表「冇錢不要生孩子」的言論，認為住公屋又沒有上進心的男生，拍拖追女仔是自私行為，結婚時買不到樓只會連累下一代，更分享自身經歷，指被父母所累，無錢多限制，令其人生過得苦。帖文引起網上熱議，有人支持他的說法，但亦有網民認為「窮則變變則通」，指他扭曲價值觀。

有網民認為住公屋又沒有上進心的男生，拍拖追女子是自私行為，結婚時買不到樓只會連累下一代。（資料圖片）

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有大學生投稿至fb專頁「CUHK Secrets」，質疑住公屋但無上進心的男生，拍拖想脫單是自私行為，到結婚時無父幹沒錢買樓或付首期，「到時結婚住屋點算？」他接着指父母結婚時沒錢置業，需租住劏房再輪候公屋，但生養眾多卻沒有考慮其處境，他慨嘆自己人生過得苦，疫情下要視像上課更是「玩緊我」，因而奉勸大家「冇錢不要生孩子」。

「公屋無錢不要生孩子」言論全文▼▼▼

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帖文引起網上熱議，有網民表示同意樓主的說法，「窮真係有罪，生仔只會累到下一代，有錢先再生」，又指「階級複製唔係講笑」；不過亦有人指樓主價值觀扭曲，「人窮志不窮，總有出路」，又指「佢哋（父母）咁窮都捱得到你入大學，應該都付出唔少努力」。

正所謂「得公屋得天下」，網民眼中就有7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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住公屋真係冇地位？盤點公屋出身藝人，要幾紅有幾紅▼▼▼

【住公屋名人】（01熱話製圖）