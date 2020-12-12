好人好事｜白鴿馬路停留點算好？巴士司機一招獲網民讚尊重小生命

駕駛途中見到小動物在馬路出現，可以怎樣做？最近有網民於facebook分享好人好事，表示乘搭機場巴士時，車長因為見到2隻白鴿在馬路停留，即使快要到站，亦先停車讓白鴿飛走，樓主大讚車長的做法尊重小生命，事後更向九巴公司作出表揚。不少網民留言表示車長有愛心，「多謝司機」。

樓主表示乘搭機場巴士時，車長因為見到2隻白鴿在馬路停留，即使快要到站，亦先停車讓白鴿先飛走。（資料圖片）

該網民於fb專頁「真.屯門友」撰文分享親身經歷的好人好事，他表示最近乘搭E33P巴士路線往機場上班，快要到站時，車長見到2隻白鴿在馬路，即使巴士駛近亦未有飛走，車長於是直接剎停車，讓白鴿離開後才埋站。

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樓主解釋，雖然這是件小事，但認為車長是基於尊重小生命才會停車，「無論佢有幾細幾微不足道，都係生命嘅一種，我好感謝呢位司機」。帖文一出即引來不少網民討論，他們留言大讚車長有愛心，「小動物都係生命，司機值得一讚」、「快啲表揚佢啦」、「多謝車長」、「好感動」。

部份網民更鼓勵樓主去信九巴讚揚車長，樓主事後仍有向九巴公司作出讚揚。《香港01》曾就事件向九巴公司作出查詢，現正等候回覆。

（fb專頁「真.屯門友」）

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