港女搭巴士氣喘暈眩　暖男乘客熱心讓座請食糖　網民留言超有愛

返工搭長途車最怕突然身體不適，有女網民於facebook群組撰文，表示於日前乘搭巴士上班途中，忽然氣喘及暈眩，迷糊之間看見熱心男乘客讓座給她，並詢問她是否需要吃糖，更替她細心調教冷氣出風口，非常窩心。樓主表示這兩天念念不忘男乘客熱心助人之舉，心存感激，「我都想同你講多次，多謝」。

樓主稱周三當日早上乘搭巴士由屯門至圓方商場，但途中突然氣喘又暈眩，整個人感覺迷糊。（資料圖片）

該女網民於fb群組「真.屯門友」撰文，稱周三（11日）當日早上乘搭巴士由屯門至九龍站圓方商場，但途中突然氣喘又暈眩，整個人感覺迷糊。

樓主續稱，後來回復一點知覺，發現自己正坐在一座位上，原來有男乘客看見樓主的情況即讓座，甚至幫忙調較冷氣出風口，亦貼心地詢問樓主：「需唔需要糖」，令樓主感到人間有愛。她指自己吃過早餐才上車，但中途卻突然身體不適。

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沿路樓主也是迷迷糊糊，巴士駛至圓方，樓主致電叫同事在巴士站幫忙接她回公司。事隔兩日，樓主仍不忘男乘客熱心幫忙，於是在fb群組發帖文向對方道謝：「非常多謝呢位男仔，同埋，如果你都喺呢度，我都想同你講多次，多謝。」

樓主指即使事隔兩日，仍非常感激該男乘客的熱心行為，於是藉帖文向對方道謝。（資料圖片）

帖文引來不少網民讚好，又窩心地詢問樓主身體狀況，「小心身體呀」、「保重身子，有需要就睇醫生檢查吓」、「血糖忽高忽低就會咁，唔好飲太甜，我上次飲完杯熱奶茶即出冷汗頭暈嘔心」。

亦有網民善意提醒：「天氣雖然開始涼，好多人一上車就熄晒啲風口，其實凍可以著衫，或者將風口吹向其他位置，好多哮喘同氣管敏感嘅人一焗會喘同抖唔到氣」。

（fb群組「真.屯門友」）

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