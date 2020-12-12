素媛｜趙斗淳出獄引怒火　雙手放背拎橙似大爺　網民轟傲慢無悔意

【素媛／趙斗淳】2008年韓國爆出轟動全國的強姦案，一名8歲女童慘遭趙斗淳以粗暴手段強姦，導致大小腸流出，終生殘疾，需用人工肛門與尿袋。今日（12日）趙斗淳出獄，行為舉止再引發爭議，並沒有上手銬的趙出獄時雙手放背後、更被傳媒拍到手中拿着一個橙，全程行得大搖大擺，引起韓國網民怒火，大罵從他行為舉止看就知道他根本沒有悔意，在場記者也馬上質問他「你真的有認真悔改嗎？」

趙斗淳見到傳媒及民眾時雙手放背後，被網民轟太傲慢。（YouTube影片截圖）

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趙斗淳今日上午6時45分步出監獄，由於案件引起全國民憤，除了記者還有多名民眾開直播「接出獄」，為此政府特別安排人手護送，監獄外早早聚集民眾瞓馬路抗議。

其後，戴黑帽、白色口罩、卡其色長褲及綠色外套的趙斗淳離開監獄，回到所住的安山市，並先到當地的保護所，他離開時的行為再引來網民怒火。從大門離開的趙斗淳並沒有上手銬，但他將雙手擺在背後，全程挺直腰、行得大搖大擺，只是上前向在場人士鞠躬兩次即轉身上車，更被韓國傳媒拍到他手上拿着一個橙。

許多韓國網民都全程看着YouTube直播，怒斥他的行為舉止極其囂張，行得像個大爺，看上去根本毫無悔意。在場的記者也怒問他：「你真的有認真悔改嗎？」但他無回應記者提問。更有民眾爬上他的車阻止他離開，要警方出手阻止才能起行。

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據悉，在韓國文化中，雙手放後背是上位者展現權威的動作，而且他當時根本沒上手銬，動作不必要，格外引起網民不滿。保護所的官員後來表示，趙在車內有交代自己以後會好好反省，也想當面向受罪人道歉，但怕造成二次傷害才作罷。而警方已限制他的出外時間、飲酒標準等，他的居所外會有大批警力戒備，會詳細記錄他一舉一動。

較早前韓國電視台曾訪問趙斗淳的獄友，有人透露囚友知道他的惡行後，曾在監獄內毒打他，但趙看上去完全沒反省，被問姓名時也照樣光明正大說自己就是趙斗淳。

2013年電影《許願》（內地譯《素媛》、台譯：《希望：為愛重生》），正改編自這宗案件，當年趙斗淳誘拐一名女童到教會廁所施暴，導致女童大小腸流出體外，肛門及性器官喪失80%功能，被判定永久殘疾，終生依賴人造肛門及尿袋；但法庭最後以趙斗淳酒後難自控為由，輕判監禁12年，一度引起爭議。

趙斗淳今年12月出獄，將返回京畿道安山市生活，與被害者一家只距離5分鐘車程。（電影《許願》劇照）

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（綜合）