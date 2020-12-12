世紀爭論｜屋企食橙用手搣定係用刀切？　網民分2大派各有解釋

吃橙前用手搣皮真的是常識嗎？最近有網民於facebook分享親身經歷，表示有次妻子想吃橙，於是叫樓主幫忙搣皮，但他卻覺得用刀整齊切開更好，隨即被對方說「用刀咁鬼懶」。樓主心有不甘，更在帖文中發起公投，「想知大家到底喺屋企食橙多用手搣定刀砌？」結果引起網民爭議。

該男網民近日於fb專頁「將軍澳主場」撰文，表示妻子有次想吃橙，她就叫樓主幫手搣皮，不過樓主認為用刀直接切更方便，但即被妻子稱太奇怪：「邊有人喺屋企食都用刀切㗎，當然係搣㗎啦。」結果樓主逼着用手逐塊橙皮搣下來，坦言「搣到手殘咁制」。

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他事後仍覺得不甘，於是向網民發起公投，決定為自己平反：「想知大家到底喺屋企食橙多用手搣定刀砌？」結果網民分成「手搣派」及「刀切派」，引起熱烈討論。

「手搣派」咁樣睇：

「刀切派」咁樣睇：

部份網民表示：「有啲品種嘅橙會用手搣，有啲好難搣嘅會用刀。」、「識食一定用刀界4刀再摵, 簡單又快」、「兩樣都有，睇心情，兩種食法口感係好唔同」、「緊係原隻食啦」。

（fb專頁「將軍澳主場」）

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