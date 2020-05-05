僱主驚見發霉橙放雪櫃　呻外傭無主動清理　網民指姐姐咁做有原因

香港人出名忙碌，每日放工回家已非常勞累，不少人因而聘用外傭打理家頭細務，希望減輕負擔。不過有僱主日前發文，指在家中雪櫃發現3個已發霉的橙，其中一個的發霉範圍更接近一半，不禁大呻：「係我一直以爲執雪櫃呢啲基本嘢唔洗講……」

有僱主於家中雪櫃發現3個發霉橙，大呻外傭沒有主動清理。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該僱主周日（3日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱趁姐姐放假，決定執拾一下雪櫃，「睇有乜要補給」，沒料竟發現一袋3個已放到發霉的橙。從樓主上載的相片可見，放在紅膠袋內的3個橙表面均有明顯發霉痕迹，而其中一個的橙的發霉範圍更幾乎達一半，看起來相當誇張，估計已放於雪櫃內一段長時間才能造成。

僱主看到發霉橙感到非常無奈，不禁向網民大呻：「我一直以爲執雪櫃呢啲基本嘢唔洗講……」帖文引來一眾外傭僱主熱議，有人感同身受，稱自己在家常遇同一情況，「Same here! 姐姐每次放假我清潔時都有驚喜」、「佢哋大部分都唔理，我自己一個星期執一次，怕佢畀咗壊嘅嘢小朋友食」、「我姐姐都係咁，就算同佢講，如放咗好耐嘅食物提一提我，佢都唔會提，唔知係咪驚我叫佢煮」。

不少僱主感同身受，稱自己在家常遇同一情況；但亦有人認為外傭或是怕被責怪才不敢丟棄食物。（資料圖片）

亦有網民認為姐姐並非故意不理僱主命令或偷懶，而是怕清理食物後反被僱主責怪，甚至懷疑自己偷食或調包，「姐姐點敢亂掉嘢呀，一陣你話係風水橙佢咪瀨野。你唔食嘅就自己掉，我覺得好正常」、「我次次去亞嫲屋企都要幫佢清雪櫃，工人姐姐話佢唔敢掉，亞嫲會鬧佢同話佢偷食」、「呢啲自己都有責任去睇，可能買返嚟佢又唔會自己拎嚟食，屋企咁多嘢要做，都未必日日Check住個橙爛咗未，好多嘢唔係一味指意晒個姐姐」。

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