驚！俄小鮮肉醉撩騎馬辣妹被拒　圖強吻馬匹被咬甩鼻　警：算好彩

向騎馬女生搭訕不果，轉而「性騷擾」馬匹，沒受重傷應該要偷笑吧？俄羅斯聖彼德近日發生罕見馬匹傷人事件，但傷者卻沒人同情，該名25歲男子，喝酒後向街上騎馬女生搭訕，被拒絕後竟然轉而向馬兒下手，對馬兒「又摸又吻」，疑來個熱情「Kiss」之際，氣得馬兒都忘了自己是草食性動物，一口將男子的鼻子咬甩，繼而再吐出。男子事後送院縫針，而警員則嘲笑他沒被馬蹄踢中已經很好運。不過，男子事後否認想親吻馬匹，更希望索提出償，但動物心理學家直指馬兒不可能無教咬人類的鼻子。

俄男因為親吻馬兒慘被咬斷鼻，他受傷的照片很快便在當地的Telegram群組廣傳。（Telegram群組圖片）

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事發於俄羅斯聖彼德堡，當地時間周三（9日）晚上，25歲的Vasily和朋友在巿中心見到1名女生騎馬經過，在市中心地區騎馬，在當地來說是平常事，Vasily當然沒有感到害怕，反而上前向女生搭訕，並想撫摸馬匹，但女生對Vasily。不過，Vasily突然想親吻馬匹，馬匹疑受驚下，一口咬向其鼻子。

Vasily受傷後鮮血四濺，馬上掩住自己的臉，騎馬的女子都下來幫忙，原來馬兒咬掉了他整個鼻，其後再吐出來。救護員到場後拾回鼻子，連同受傷的Vasily一同送院，醫生其後將被咬掉的鼻子縫回，並指由於馬的牙齒剛好沒有咬到軟骨，所以石膏都不用打，縫很多針及用繃帶包紮即可。

聖彼德堡警方指，Vasily在午夜時份在市中心向1名騎馬女子搭訕，被拒絕後試圖親吻馬匹，女子已馬上警告馬匹可能咬人，結果真的把Vasily的鼻子咬掉。警方還笑言他已逃過一劫，如果是從後走近馬匹，一旦被馬蹄踢中，後果不堪設想。

事發經過：

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不過，Vasily向傳媒道出另一版本，稱是騎馬的女子給了他一根蘿蔔，好讓他親手餵馬，他否認警方所指，他醉酒時想親吻馬匹，企承認當時有喝酒，「但我絕不會親吻一匹馬，因為那很危險」。Vasily稱自己身體已無大礙，只是感到很累，且內心受創，他不記得馬兒的名字，只記得其中一個女生叫Vera。希望有人可以賠償他的手術費。

Vasily記得其中一個女生叫Vera，當地傳媒成功找到她，發現她有騎馬照片。（當事人IG圖片）

當地傳媒成功在IG上找到名叫Vera的女子，並發現她騎馬的照片。Vera受訪時表示，當時她和朋友沿路上走着 ，見到Vasily一行人從卡拉OK中出來，他們明顯喝醉了，包圍了其朋友的馬，她當時站在約3米遠的位置。

Vasily要求餵馬，Vera等人馬上警告他們千萬別摸馬兒的臉，馬兒不喜歡他們。Vera的朋友給了Vasily蘿蔔並教他放在掌心，等馬兒自己吃就可以。Vasily未理會更撫摸馬頸，站到馬的嘴前。Vera的友人已大喊小心，但Vasily將臉貼到馬兒鼻子只有5厘米左右，令馬兒激動得咬下其鼻子。

Vera說事後幫手報警，強調從未打算躲藏自己身份，他們一行人主動報案，在警署待了4小時錄口供。她引述警方指無人有刑責，事件是該男子走得太近所致，而她不打算再評論。

俄媒訪問了動物心理學家Anna Goncharova，她本身亦有養馬，指馬兒不喜歡醉酒的人，因為一般醉酒的人都會表現出攻擊性，可能會亂摸、攀爬、擁抱、親吻，會被馬兒視作攻擊。儘管Vasily否認有不當行為，但Goncharova指動物的反應就如同一面鏡，如果他當時伸出一條蘿蔔，那馬兒當時咬的就不會是他鼻子，「馬匹不是掠食者，不會主動攻擊人」。不過Goncharova承認，馬主有可能誤將精神不穩的馬匹帶入城市，但一般人都不會和常踢或咬人的馬一起工作。

（綜合）

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