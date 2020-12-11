杭州女10年花150萬人仔美髮稱被騙　老公怒提離婚　網民批腦殘

剪頭髮是正常需要，竟然有人因為這樣鬧到離婚？杭州一名趙姓女子，整理賬單時發現10年間在一家美髮店花了150萬人民幣（約177萬港元），平均1年15萬人民幣（約17.7萬港元），老公知悉後氣得想離婚。趙女則控訴該店「欺詐、套路」，經常要求她充值，並要求店方退回沒用完的錢，不過店長稱他們的店去年才開業，對「上手」的事毫不知道。不過，網民看過詳情後反斥趙女「腦殘」，更驚訝「杭州人民再一次刷新我對有錢的認知」。

趙女士稱因為10年內花了150萬人民幣美髮，丈夫吵着要離婚。（微博影片截圖）

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趙女士向內媒稱，自己10年內在一間美髮店花費了150萬人民幣，丈夫發現家裏沒錢，和她一同整理支付寶、微信轉賬及信用卡賬單等才發現，她竟然在頭髮上用了上150萬人民幣，平均1年15萬人民幣。趙女指在這店除了要充值，還會被強迫消費，認為帶有「欺詐」性質，稱自己被「套路」了，例如有時一些店員會告訴她年底要衝業績，要求她必須充值，她也照做。

她承認多年來花錢時都沒什麼感覺「這次拉賬單拉長出來，我才心裏感到難過」、「老公天天跟我吵架」。

趙女士其實沒有不停充值，而是同一家店在這10年內曾多次轉手，她每次充值餘額都用不完，緊接每次新店長都會要求她充值到某個金額才可消費。所以實際上，她每次去到新店都會被告知她餘額中的2萬元人民幣已經不能用，要重新充值2萬人民幣，她沒想過這些年來已經充了這麼多錢。

她向內媒展示自己的賬單，她整理後才發現在一間美髮店花了150萬人民幣。（微博影片截圖）

她翻看賬單，除了頭髮服務，還做過美容、身體保健、刮痧、經絡按摩等，自己都嚇一跳。最大問題是老公看完賬單後，氣得日嘈夜嘈，要跟她離婚，她無可奈何下要向傳媒求救，希望取回在該店未消費的錢。

趙女士丈夫陶先生稱，自己平日做生意賺到的錢都交由妻子管理，惟近日才發現家裏多年積蓄不翼而飛，甚至多了70多萬人民幣（約82萬港元）的卡數等債務，後來妻子才承認自己都將錢花在美髮店，令他難以接受。他認為是美髮店的店員長年教唆妻子，才會令她一直隱瞞花了大錢。

理髮店店長否認強迫消費，而且趙女士經常光顧，「一有時間就來做面膜呀、做營養呀，這都是正常消費」。他答應如果是尚未消費的錢，可以退還給趙女士，但他們的店在去年8月才開始營業，他點算過從門店開啟營業至今，趙女士還餘下1萬至3萬元人民幣未用，計清楚可以退，但稱對趙女士以往訊息並不知情。聽到這個回覆的趙女馬上火起，上前推撞再用手袋猛打店長。

趙女士解釋，店舖轉手時她的檔案都被轉到這家「柏生美容美髮店」，對方不可能不知情。店長其後報警，等待警方到場時，趙女士打給美髮店老闆張男，但無人接聽。警方到場後將雙方都帶回派出所，目前工商部門已介入事件，如果協商不成，會建議趙女士循法律途徑處理。

有網民發現美髮店將一些普通服務「炒成天價」，而且不少店舖都會以轉手方式「走數」，又質疑趙女士的丈夫竟然這麼多年內不知道妻子亂花錢。然而，許多人都不同情趙女，揶揄她打人時霸道，「怎麼就不敢拒絕服務」，但一般星斗市民最大的慨嘆是「這是我見過最貴的理髮新聞」。

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（綜合）

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