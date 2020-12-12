意大利父母買新屋　木樓梯露玄機驚揭神秘地下室　網民解背後用處

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買新屋發現屋內藏寶，認真喜上加喜。最近意大利一對父母購買新屋，其兒子於網上討論區Reddit分享相片，表示一家人搬進去後，驚覺屋內木製樓梯下原來暗藏一個地下空間，內裏收藏了不少古董及陳年酒，引來不少網民熱烈討論。

兒子表示父母在意大利購買了1間新屋，待全家人搬進去後，才發現原來屋內平平無奇的木製樓梯下，竟藏起了一個密閉的地下空間。（Reddit圖片）

有男網民近日在外國討論區Reddit上載相片，表示父母在意大利購買1間新屋，直至全家人搬進去後，才發現原來屋內平平無奇的木製樓梯下，竟是一個密閉的地下空間。

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相中可見，屋內裝修以簡約風為主，白色牆配淺色木樓梯，看起來相當舒適。不過細看之下，可見樓梯並非緊貼牆邊，樓梯頂部更見空隙，樓主稱只要按制，樓梯便會徐徐升起，眼前就是一條通往地下空間的秘道。

樓主又稱，地下室存放不少物品，例如木板、水管、古董以及10瓶1960年至1970年的酒，引來不少網民討論。他們認為地下室與屋內的感覺反差太大，令人有種不寒而慄的感覺，但亦有網民解釋這種地下室非常有用，他們稱不少人會用作酒窖，但主要目的還是當災難發生時，提供一個堅固的避難所。

（Reddit）

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