連登仔數同港女拍拖9大教條　藍剔10分鐘當出軌　呢項最瘋狂

不少人對「港女」都有負面印象，認為她們是自我中心或公主病的表表者。有男網民在討論區發文，抱怨跟港女拍拖「好X慘情」，還大數女友9項過份要求，引起網上熱議，有人力勸分手，表示其中一項睡前要求完全不能接受，但亦有人指出只是樓主女友比較特別，不應該將港女一概而論。

有男網民在討論區發文，抱怨跟港女拍拖「好X慘情」，還大數女友9項過份要求，引起網上熱議。（示意圖，《那些我愛過的人》劇照）

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連登討論區用戶「麵神教信徙」以「同港女拍拖真係好X慘情。」為題發帖，逐項數出女友對他的過份要求，包括早午晚都有「任務」必須完成，如同設立時間表讓他遵守，輕則引起對方黑面不滿，「上述ABCDEFG 做少一樣即刻X面發火」，重則甚至被當出軌。

按圖即睇港女女友9項要求：

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帖文即引起網上熱議，不少人看過樓主女友提出的8項要求，都直呼誇張，特別是「瞓前要講故事」，更加讓人聯想到公主病，認為女方只是活在自己幻想的世界；有網民則很有共鳴「真，好攰，到佢提出分手反而佢同我講佢好攰」有網民大大感嘆「如果拍拖有得申請休息就好」；不過有人認為女友這樣做都是緊張和重視對方的表現，「好過條女唔應你或者hea應你」。

更多網民咁樣睇▼▼▼

同港女拍拖辛苦，有台灣網民就呻對住潔癖女友更難頂，按圖即睇佢訴苦全文：

台男呻女友潔癖勁嚴重 飯後刷牙3次未算誇 出街食飯竟帶呢樣嘢

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