極真實！連登仔模擬「超失敗溝女對話」惹共鳴　同路人：見到自己

【連登仔／追女／溝女／鎅女／單身狗】脫單從來不容易，不懂辭令的男生有幸取得女神電話，如果不懂得如何展開聊女對話，恐話難脫「單身狗」困局，日前有連登仔分享「超失敗溝女對話」，男主角一句句步向被女神DQ的命運，看得同路人超有共鳴，有人不禁嘆句：「好似見到自己。」

該網民在連登記論區以「連登仔溝女」為題發文，模擬了一對相識不久的男女在WhatsApp的對話內容，看到女神的回答愈來愈冷淡，但連登仔卻沒有自知，最終苦心經營的對話以沒有回覆的「？？？」終結。不少網民大嘆「好似見到自己」，「做乜Hack我個Whatsapp」，當中對話活靈活現地形容了部分港男結識異性時的一個極嚴重大忌！

不少港男都忽視了與異性相處時的溝通技巧。（《電車男》劇照）

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貼文一出隨即引來大量網民熱議，不少網民認為問題在於男方「只會問問題」，但亦有人認為女方態度同樣有問題，然而網民都不約而同地指出了男女相處一個最殘酷的現實：

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