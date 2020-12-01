連登仔狂推新女神被封「港版周子瑜」　因1條短片爆紅IG人氣急升

受惠互聯網發展，愈來愈多靚女成功瞬間爆紅，Jeannie（IG：kayan9896）就是其中之一！Jeannie早前出演「試當真Trial And Error」短片其中一角，很快就被連登仔發現世間竟有如此美女，甚至大讚她與韓國組合Twice成員周子瑜有幾分相似！

Jeannie在「試當真Trial And Error」短片《唔通佢有朋友》中飾演女主角，引起連登仔們哄動。（YouTube頻道「試當真Trial And Error」短片截圖）

側看Jeannie還真的有幾分似周子瑜！（IG「twicetagram」圖片）

片中的Jeannie被指與周子瑜相似，點擊下圖即睇Jeannie有幾似！▼ ▼ ▼

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Jeannie在「試當真Trial And Error」短片《唔通佢有朋友》中飾演女主角，與1名不斷幻想有機會與女神拍拖的宅男吃飯。短片全長約3分半鐘，對白亦都不多，但就已經令連登仔們十分着迷，皆因達到女神級的Jeannie絕對搶鏡，短中更不乏模擬宅男第一身面對Jeannie角度拍攝的鏡頭，要直視女神又點會抵擋得到呢！

連登仔們很快就成功找到Jeannie的IG，點擊下圖即睇Jeannie有幾靚！▼ ▼ ▼

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有連登仔翻出Jeannie的IG，在上面欣賞她的靚相。他們亦發現，Jeannie曾經在香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中出演，畫面及風格一樣有女神感覺！有人就指出，如果從側面看Jeannie的話，就會發覺她有Twice周子瑜的影子，既既然是與被喻為百大美女之首的周子瑜有相似之處，能夠成為女神也是合理的事吧！

Jeannie也曾在香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中出演！（YouTube頻道「Tyson Yoshi」短片截圖）

Jeannie在MV一樣靚爆鏡，點擊下圖睇下片中嘅Jeannie係點啦！▼ ▼ ▼

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「試當真Trial And Error」短片《唔通佢有朋友》 ▼ ▼ ▼