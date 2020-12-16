盾牌推Level 2白色低敏感口罩　最平1個$2　另一款獲消委會評5星

【口罩 / 盾牌口罩 / Body Shielder / 消委會】消委會昨日（12月15日）發布最新口罩測試結果，有10款被評為5星，盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩（M40）亦是其中之一。繼推出超保護Level 3彩虹色口罩後，盾牌近日又有新產品面世，推出純白色Level 2成人口罩，適合皮膚敏感或有濕疹人士配戴，售價為100元50片獨立包裝，亦可以3元一片散買。

盾牌推出純白色Level 2成人口罩，適合皮膚敏感或有濕疹人士配戴，售價最平為100元50片獨立包裝。（盾牌FB圖片）

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盾牌在facebook專頁介紹最新產品「Pure純潔系列」的成人口罩，規格達ASTM Level 2水平，用純白口罩材料製成，完全沒有顏色染料，又模仿布質口罩材料，避免敏感，另外耳繩亦特別加闊至6mm。此系列以3個價錢發售，包括100元50片、25元10片及3元一片，全部均為獨立包裝，4個盾牌防疫產品中心有售。

早前盾牌推出ASTM Level 3超保護彩虹口罩，總共有12色選擇▼▼▼

盾牌口罩推出超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）

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4個盾牌防疫產品中心地址：

1）銅鑼灣羅素街60號

營業時間：每天上午11時-下午7時

2）旺角門市部

豉油街20號總統商場地下4號舖

營業時間：每天上午11:30-下午7:30

3）Ashop門市部

‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬

營業時間

星期一至五：‪上午9:00-13:00‬

‪下午14:30-17:00‬

星期六：‪上午9:00-13:00‬

星期日及公眾假期休息

4）元朗門市部

新界元朗壽富街29號興隆中心地下20號舖

同場加映：30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

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同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假