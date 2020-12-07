口罩$0.3個！Accmask台灣製幻彩口罩特價$8一盒｜附登記抽籤方法

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【Accmask／台灣口罩／台灣製造／口罩】第4波疫情下不少市民希望儲備口罩抗疫。香港品牌Accmask推出台灣製幻彩口罩優惠，1盒30個只售8元，名額限50個，有興趣參與優惠抽獎需要預先登記。

Accmask推出一盒30個台灣製幻彩口罩只售8元的優惠。（facebook專頁「Accmask」圖片）

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Accmask在facebook專頁上公布優惠詳情，指是次口罩優惠將以登記購買權後抽籤的形式發售，截止日期及登記詳情如下。

口罩樣式詳情＋登記方法（點小圖放大看）▼▼▼

如果對於幻彩口罩志在必得，亦可以選擇在官網上以$88一盒預購，設成人及中童尺寸，預計到貨日期為12底。Accmask亦在帖文中提到，是次迷幻口罩為最後一批，售完即止。

相關詳情：

$8一盒30個台灣製幻彩口罩（原價$88）

登記購買權抽籤截止日期：12月30日

名額：50個

登記網址：https://bit.ly/3lGhijE

Accmask網址：https://www.accmask.com/

提提你：抗疫要注意小心傳播病毒，即睇新型冠狀病毒在不同表面上的存活時間有幾長！【點擊下圖放大立即閱讀▼ ▼ ▼】

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