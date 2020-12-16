愛的家「七天成人版」7色Level 3口罩　售$88/盒　卓悅全線開賣

撰文：卡洛兒
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【愛的家口罩 / Level 3 / 卓悅】新冠肺炎疫情持續，市民仍要繼續搜羅口罩防疫。卓悅在facebook專頁表示，正發售愛的家「V99七天成人版」口罩，香港製造，規格達ASTM Level 3水平，7日7隻色，口罩上印有星期一至日的英文字樣，售價為88元35片，全線門市有售。
卓悅發售愛的家「V99七天成人版」口罩，香港製造，規格達ASTM Level 3水平。（愛的家FB圖片）
愛的家V99七天成人版口罩詳情：
1盒35片、7色共7包
每5個獨立包裝
香港製造
達到美國標準ASTM Level 3
尺寸：175 x 95 mm (+/-5mm)
樣板檢測符合BFE 99% PFE 99%
售價：88/盒
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同場加映：30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼
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