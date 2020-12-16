愛的家「七天成人版」7色Level 3口罩　售$88/盒　卓悅全線開賣

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【愛的家口罩 / Level 3 / 卓悅】新冠肺炎疫情持續，市民仍要繼續搜羅口罩防疫。卓悅在facebook專頁表示，正發售愛的家「V99七天成人版」口罩，香港製造，規格達ASTM Level 3水平，7日7隻色，口罩上印有星期一至日的英文字樣，售價為88元35片，全線門市有售。

卓悅發售愛的家「V99七天成人版」口罩，香港製造，規格達ASTM Level 3水平。（愛的家FB圖片）

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愛的家V99七天成人版口罩詳情：

1盒35片、7色共7包

每5個獨立包裝

香港製造

達到美國標準ASTM Level 3

尺寸：175 x 95 mm (+/-5mm)

樣板檢測符合BFE 99% PFE 99%

售價：88/盒

📌📌即睇卓悅全港分店地址📌📌

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